「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！宮城県2店舗目！仙台市内初出店！ FIT-EASY 南仙台店がグランドオープンしました 早期入会キャンペーン実施中

フィットイージー株式会社※FIT-EASY 南仙台店 外観フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY 南仙台店」（宮城県仙台市太白区柳生1丁目6-3）が2026年4月7日（火）にグランドオープンいたしました。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

宮城県内2店舗目、仙台市内で初出店となる当店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に入会いただいた方は入会金や事務手数料、2026年5月までの月会費が無料となります。

FIT-EASY 南仙台店は、初心者から上級者まで満足いただけるトレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ、当店が導入3店舗目のバスケットボール用シューティングマシン、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、マシンピラティス（女性専用）、ラウンジ、コワーキングスペース、女性専用エリアなど、多様なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：

独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

◆「AIヘルスケアオートメーション×プロの指導」で“最短ルート”の自分磨き

FIT-EASY 南仙台店では、当社が推進する最新の「パーソナルトレーニング」を提供いたします。

最大の特徴は、独自の「FIT-EASYアプリ」による健康に必要不可欠な運動・食事・睡眠におけるAI管理と、経験豊富なトレーナーによる対面指導の融合です。

- 成果までのスピードと精度を最大化：

AIが日々の活動を緻密にデータ分析し、会員様一人ひとりに最適なトレーニングなどを提案。

当社のトレーナーがトレーニング方法や姿勢などをしっかりレクチャーすることで、成果までのスピードを一段と高めます。

- パーソナライズされた体験：

「なりたい自分」への最短ルートを、最新テクノロジーと人の手の温もりでバックアップします。

当社は、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理と、トレーナーの知見を活かしたパーソナルトレーニングの融合により、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆FIT-EASY 南仙台店の特長

▼初心者の方はもちろん上級者まで納得できるトレーニング環境

初めてフィットネスジムに通う方にも安心してご利用いただけるよう、マシンの使用方法を動画で説明しています。また、充実したトレーニング環境は上級者の方にも十分ご満足いただけます。筋力トレーニングとサウナ、有酸素運動と骨盤底筋トレーニングマシンなど、他のサービスを併用することで究極の健康体験が実現します。

▼天候を気にせず練習できる新感覚バーチャルゴルフ設備を完備

臨場感があふれ、迫力のある大画面に向かってボールを打ち、実際にホールを回っているようなシミュレーションができます。またゴルフ初心者の方でも簡単に練習することも可能です。

▼健康効果を最大限に引き出すサウナシステム

トレーニングのアフターケア、またリフレッシュしたい時や疲れた時にはサウナだけという使い方も可能です。サウナとフィットネスの組み合わせによる血行促進、発汗作用と温熱効果が、フィットネス後の筋肉の疲労回復および新陳代謝を高めます。ダイエット効果、ストレス軽減、美肌効果も期待できます。

▼導入3店舗目！「FIT-BASKETBALL」初心者から上級者まで楽しみながらスキルアップ

バスケットボールシューティングマシンを活用した、フリースローを体験できるブースです。スリーポイントシュートが打てる、広々としたスペースを完備し、どなたでも楽しみながらスキルアップを目指せます。

▼O2ルームで高濃度酸素を体験！フィットネスのパフォーマンス向上をサポート！

高濃度酸素が細胞レベルで効率的に働き、新陳代謝の向上や疲労回復の促進、身体の機能向上や回復力の強化が期待できます。フィットネス後のアフターケアとして、ストレス軽減やリラクゼーション効果によるメンタルヘルスの向上としてご利用いただけます。

▼自分では鍛えにくい骨盤底筋や下半身トレーニングを「FIT-CHAIR」でサポート

服を着たまま座るだけで「筋肉＋脂肪」両方にアプローチできます。なかなか鍛えることのできない骨盤底筋や下半身を電磁パルスの刺激で座るだけで鍛えることができる美容マシンです。

▼「FIT-SHAPE」（ビートスリマー）の筋肉運動で効率よく理想的なボディへ

電磁パルスが運動ニューロン（運動神経）に作用し、皮下の深い筋肉（インナーマッスル）まで効率よく刺激を届かせます。これにより強力な筋収縮が誘発され、筋肉量アップをサポートします。

着衣のまま使用可能なため、腹部や太ももやふくらはぎなど、お好みの部位にアプローチできます。

▼ピラティス専用マシンを使って 理想の美ボディへ

一般的なピラティスとは異なる、ピラティス専用のマシンを使用することにより、繊細に体をコントロールできるため、正しい姿勢で運動を行うことが可能です。これによりボディメイク効果や姿勢の改善が期待できます。

（※女性専用です）

▼「AI 顔認証システム」を導入し、安心安全を提供

入会時に登録した顔写真データを活用することで、専用キーやスマ ホなしで手ぶらでの入館が可能です。さらに、入会から 31日経過で全国の FIT-EASY 店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用いただけます。

当店の多彩なサービスをご利用いただき、健康とリラクゼーションの新たな体験をお楽しみください。

■FIT-EASY 南仙台店 概要

住所：宮城県仙台市太白区柳生1丁目6-3

開業日：2026年4月7日（火）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-miyagi-minamisendai/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_minamisendai/

■春のFIT-EASY FESTIVAL 実施中

「FIT-EASYアプリと、新しい自分に出会う春。」をキャンペーンテーマに「春のFIT-EASY FESTIVAL」を実施しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン期間

キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

対象者：既存会員様、2026年5月31日までに入会された新規会員様

対象店舗：2026年5月31日までにグランドオープンした店舗

FIT-EASYアプリのダウンロードなど、所定の条件を満たした会員様を対象に、「Amazonギフトカード」や「Apple Watch SE3」、さらに2026年5月発売予定の「フィットイージーオリジナル ホエイプロテイン」「フィットイージーオリジナル デニムトートバッグ」などが当たる豪華キャンペーンを実施しております。（※画像はイメージです）

Amazonギフトカード（５万円分）Apple Watch SE3

Wチャンスで当たる！

F.E オリジナルホエイプロテインF.E オリジナルデニムトートバッグ

また、キャンペーン期間中にご入会いただいた方を対象に、ギフトカードをプレゼントする「紹介キャンペーン」「ペア入会キャンペーン」も同時開催しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000825.000099487.html

■フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：264店舗 2026年4月7日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。