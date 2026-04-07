爆笑問題・太田光がポッドキャスト大賞にも輝くMC ジェーン・スーと特別対談　radiko15周年記念ポッドキャスト第3弾 配信開始

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）が、サービス開始15周年を記念したオリジナルポッドキャスト番組「太田光と15人のしゃべり手」の第3回を配信開始した。当番組はradiko15周年PR大使でもある爆笑問題・太田光が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画。第1回では、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』を担当するナインティナイン・岡村隆史が出演。第2回ではJ-WAVEで開局当初から30年以上にわたりナビゲーターを務めるクリス・ペプラーが出演し、幅広い話題を繰り広げた。

続く第3回のゲストは、TBSラジオのお昼の看板番組『ジェーン・スー 生活は踊る』や、今年のJAPAN PODCAST AWARDSで大賞を受賞した『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』でメインパーソナリティを務めるジェーン・スー。同じTBSラジオで数多くの人気番組を担当しながらも、これまで意外にもじっくりとトークを交わす機会がなかった太田との特別対談が実現した。

『生活は踊る』をはじめとする各番組に寄せられるリスナーからの相談を通じて、ジェーン・スーがどのように信頼を築いてきたのか。さらに、昨年ジェーン・スーが執筆した書籍『介護未満の父に起きたこと』をきっかけに、互いの父親に対する思いについても語り合い、軽やかな話題から深いテーマまで、二人が熱く語り尽くす内容となっている。

「radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手」は、radikoアプリおよびradiko PCサイトにて独占配信中。radikoでしか聴くことのできない、オリジナルコンテンツとして展開している。

番組情報 -------------------------------------------------------------------

『radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手』

radiko15周年PR大使を務める太田光が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別番組。radikoポッドキャストで独占配信。

【番組URL】https://radiko.jp/podcast/channels/a8de9e8c-7b2d-40d8-91a9-776aa7f1aec0

【radiko15周年特設サイト】https://15th.radiko.jp/program/

太田光 担当ラジオ番組情報 ---------------------------------------------------

『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』

1997年4月、「火曜UP'S 爆笑問題カウボーイ」として放送開始（同年5月に「火曜UP'S 爆笑問題カーボーイ」に改題）。

2002年4月、『JUNK』のスタートとともに、番組名も「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」となり、現在まで放送。今年で番組30年目に突入した。

【放送日/放送局】毎週火曜 25:00 から 27:00 / TBSラジオ

【番組HP】https://www.tbsradio.jp/junk/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/r_seasons/1015

『爆笑問題の日曜サンデー』

2008年4月放送開始。TBSラジオ日曜午後の定番番組として親しまれ、現在も毎週日曜 13:00 から放送している。

【放送日/放送局】毎週日曜 13:00 から 17:00 / TBSラジオ

【番組HP】https://www.tbsradio.jp/nichiyou/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/r_seasons/10002404

ジェーン・スー 担当ラジオ番組情報 --------------------------------------------

『ジェーン・スー 生活は踊る』

2016年からスタートした、TBSラジオの昼を彩る生ワイド番組。コラムニストのジェーン・スーが、生活情報や人生の知恵をナイスなミュージックと共に発信。

【放送日/放送局】毎週月～木曜 11:00から14:00 / TBSラジオ

【番組HP】https://www.tbsradio.jp/so/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/r_seasons/10002268

『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』

ジェーン・スーと堀井美香が出演。リスナーのみなさんとともに語らいながら、“太陽の向こう側”を目指すPodcast番組。

【配信日】毎週金曜 17:00頃に配信予定

【制作】TBSラジオ

【番組HP】https://overthesun.jp/

『となりの雑談』

桜林直子とジェーン・スーが約15分という短い時間のなかで 特に中身のない話だったり、思わずうなずいてしまう話だったり、ときには深く考えさせられる話だったりと、毎回テーマを決めずに雑談しているPodcast番組。

【配信日】毎週火曜20:00頃に配信予定

【制作】TBSラジオ

【番組HP】https://www.tbsradio.jp/kikimimi/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/podcast/channels/1c931755-4d85-46f3-814c-7c13d771cf3c