キャリアボット、「Gemma 4」ベースの就活支援特化型LLMを開発。オンプレミス対応で大学・行政の安全なAI活用を推進。

■ 開発の背景：教育現場特有の課題

株式会社キャリアボットキャリアボット、「Gemma 4」ベースの就活支援特化型LLMを開発

多様な生成AIが開発される中、大学等の就労支援現場においては主に2つの課題がありました。

セキュリティリスク： 学生の機微な個人情報を外部クラウドへ送信することへの懸念。

対話品質の壁： 汎用AIでは、新卒採用特有の複雑な文脈やアドバイザーのトーンが再現できない点。

■ 技術的特長と評価：ローカル稼働と実践品質の両立

本モデルは1万件超の就職相談データから良質な対話のみを厳選して学習させることで、構造的なES添削と、実務に即した「親身に寄り添う対話」を実現しました。 主要LLMとの比較検証においても、総合的な知識量では大規模クラウドAIに譲るものの、「ES添削の質」や「対話トーン」においては同等水準の評価を確認しています。機密情報を保護するローカル環境でありながら、現場で即戦力となる実践的なモデルです。

■ 産学官の共創を目指す「Hugging Face」での公開

日本の就職支援インフラの底上げと、産学官による「共創」を加速させるため、本モデルを「Hugging Face(https://huggingface.co/careerbot/shukatsu-gemma4)」にて公開いたします。

リポジトリ名： careerbot/shukatsu-gemma4

導入の容易性： 利用規約への同意のみで即座にアクセス可能な「Gated Access」を採用。Ollama(https://ollama.com/)やLM Studio(https://lmstudio.ai/)等のツールを活用することで、ローカル環境で高精度な就活支援AIを検証・導入可能です。

※本モデルはGoogleの「Gemma 4」を微調整したものであり、Googleの公式製品ではありません。

■ 経済産業省・NEDO主催「GENIAC」での体験展示

本モデルは、経済産業省とNEDOが主導する生成AIプロジェクト「GENIAC」の成果発表キャラバンにて、実機デモンストレーションを実施いたします。実際の動作スピードや回答の質をご体験いただけます。

福岡会場： 2026年4月8日（水）13:00～16:00 ＠RESOLAホール（天神駅直結）

東京会場： 2026年4月14日（火）13:00～17:00 ＠渋谷ストリームホール（渋谷駅直結）

詳細サイト： https://geniac-prize.nedo.go.jp/#outreachEvent

■ 今後の展開：安心できるAIの社会実装とイノベーション創出

弊社はこれまでも大学でAI活用のPoCや実践的な支援に取り組んできました。今後は、大学や行政が「安心してAIを利用できる社会」を目指し、本モデルの社会実装によるイノベーションを推進します。各大学のデータを組み込んだパーソナライズAIの構築支援や、スマートグラス等XR領域と掛け合わせた次世代サービスの開発を通じ、国内外の就職・キャリア支援領域に新たな価値を提供してまいります。

■ 株式会社キャリアボットについて

会社名：株式会社キャリアボット

Careerbot DX Labo：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 2F (wework)

代表者：岡崎 浩二（東京都立産業技術大学院大学 特任教授/放送大学 客員教授）

事業内容：AI/XRを活用した大学キャリアセンター向けDX推進コンサルティング

設立日：2021年3月23日

公式サイト：https://careerbot.tokyo/