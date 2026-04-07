ご当地グルメエリアが登場！「東海あたりまえ食堂 in 東建ホームメイトカップ」4/9（木）～4/12（日）開催！！

テレビ愛知株式会社

「JAPANゴルフツアー開幕戦 東建ホームメイトカップ」の大会期間中の４日間（4/9～4/12）、観戦グルメが楽しめる飲食エリア『東海あたりまえ食堂 in 東建ホームメイトカップ』が会場内に登場します！テレビ番組「千原ジュニアの愛知あたりまえワールド(https://tv-aichi.co.jp/atarimaeAICHI/)」で紹介された人気店をはじめ、東海三県（愛知・岐阜・三重）のご当地グルメがキッチンカーで集結します。

ゴルフ観戦のお供に、ぜひ地元の絶品グルメをご賞味あれ！

※JAPANゴルフツアー開幕戦 東建ホームメイトカップ(https://www.token-cup.com/)…2026年の日本男子ゴルフツアーの国内初戦となるトーナメント（主催：東建コーポレーション株式会社(https://www.token.co.jp/)）

【東海あたりまえ食堂 in 東建ホームメイトカップ(https://tv-aichi.co.jp/atarimaeAICHI/syokudo_tokai/)】

■開催日時

4月9日（木）・10日（金）8：00～17：30

4月11日（土）・12日（日）8：00～16：00

■会場

東建多度カントリークラブ・名古屋（三重県桑名市多度町古野2692）18番グリーン奥



※悪天候により予告なく中止または内容を変更する場合があります。

■店舗・メニュー

山奥なのに行列ができる春巻き！はるまき食堂凸凹decoboco

＜愛知あたりまえワールド紹介店！＞

※4日間フル出店

岡崎市の山中にある連日大盛況の春巻き専門店。母の愛情たっぷりの味を再現した春巻きは食べ応え抜群！

うちのはるまき…400円 ほか

年間13,000食も食べられる名物・鉄板ナポリタンがパンに！町カフェ

＜愛知あたりまえワールド紹介店！＞

※4/9（木）・10（金）のみ出店

あま市の地元民に愛される小さな喫茶店。名物・鉄板ナポリタンを挟んだ「ナポリパン」や、玉ねぎを丸ごと揚げたボリューム満点なオニオンブロッサムをご賞味あれ！

ナポリパン…300円

オニオンブロッサム…700円 ほか

なごやめしの代表格！矢場味仙

＜愛知あたりまえワールド紹介店！＞

※4/11（土）・12（日）のみ出店

なごやめしの聖地！矢場味仙。刺激的な辛さと深い旨味で全国のファンを魅了する名物・台湾ラーメンが登場！

台湾ラーメン…900円

瓶チューレモン…700円 ほか

岐阜のソウルフード！鶏ちゃんサンエス

※4日間フル出店

自家製特性ダレにつけこんだ鶏肉をキャベツと一緒に鉄板で焼き上げる岐阜県名物郷土料理！

鶏ちゃん丼…1,300円

鶏めし…600円

アルコール ほか

三重のスタミナグルメ！とんてきeight foods

※4日間フル出店

三重県ブランド豚さくらポークを使用した自家製ソースが自慢のとんてき弁当！

とんてき弁当…1,500円

とん汁…600円

アルコール ほか

からあげグランプリ(R)最高金賞受賞！諭吉のからあげ

※4日間フル出店

10種類以上のスパイスをいれたタレに24時間以上漬け込んだからあげは、外はサクサクの衣、中からは肉汁がたっぷり！

骨なしからあげ（中）…800円

骨なしからあげ（大）…1,300円

からあげ弁当…1,000円 ほか

ソフトドリンク販売サントリー ドリンクブース

ソフトドリンク…各200円

※出店店舗および提供メニューは、諸事情により予告なく変更・中止となる場合がございます。

【東海あたりまえ食堂 in 東建ホームメイトカップ 公式サイト】

https://tv-aichi.co.jp/atarimaeAICHI/syokudo_tokai/

【JAPAＮゴルフツアー開幕戦 東建ホームメイトカップ 公式サイト】

https://www.token-cup.com/