アニメ『アイカツスターズ！』が10周年！10周年記念プロジェクトが始動！『オケカツ！』2026の開催に加え、『劇場版アイカツスターズ！』のリバイバル上映が決定！

2026年4月7日（火）で、アニメ『アイカツスターズ！』が10周年！10周年記念プロジェクトとして様々な企画がスタートします。『アイカツ！』あかりGenerationから10周年のバトンを繋ぐ『オケカツ！』2026 -Anniversary Baton-の開催に加え、『劇場版アイカツスターズ！』公開10周年を記念したリバイバル上映や、スペシャルイベントの開催も決定！

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

■『オケカツ！』2026 -Anniversary Baton- 開催

『アイカツ！』あかりGenerationの10周年イヤーの締めくくりから、『アイカツスターズ！』10周年イヤーの幕開けへのバトンタッチ公演として、2026年版の『オケカツ！』を5月4日（月・祝）に、すみだトリフォニーホール 大ホールで開催いたします。

遠藤瑠香さん、堀越せなさん、藤城リエさん、未来みきさん、天音みほさん、松岡ななせさん、星咲花那さん、そして相沢梨紗さんも出演。オーケストラと共に『オケカツ！』史上最多の８名が歌唱を披露いたします。

特典付きS指定席の特典CDの詳細が発表！

2020年3月の無観客録音からのセレクションに加え、2025年3月の仙台公演からも一部楽曲が収録された、スペシャルな1枚になっています。

現在チケットは一般発売中。

「アイカツ！シリーズ」の歴史を音楽でつなぐ、“-Anniversary Baton-”。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

詳細は4Gamerホームページをご確認ください。

https://www.4gamer.net/music/

「アイカツ！シリーズ」オーケストラコンサート『オケカツ！』2026 -Anniversary Baton- 公演概要

【日時】

2026年5月4日（月・祝）

13:30開場／14:30開演（昼公演） ※予定

17:30開場／18:30開演（夜公演） ※予定

※公演の模様のインターネット生配信、ライブビューイングなどは予定しておりません。

【会場】

すみだトリフォニーホール 大ホール

https://www.triphony.com/

【出演】

指揮：水戸博之

演奏：東京交響楽団

歌唱：遠藤瑠香 堀越せな 藤城リエ 未来みき 天音みほ 松岡ななせ 星咲花那 ／ 相沢梨紗

■『劇場版アイカツスターズ！』リバイバル上映決定！

『劇場版アイカツスターズ！』の公開10周年を記念したリバイバル上映が決定！

『劇場版アイカツスターズ！』-Anniversary Stars-と題して、2026年7月3日（金）から3週間限定で全国の映画館で上映予定です。

もちろん、「アイカツ！ ～ねらわれた魔法のアイカツ！カード～」は今回も同時上映！

公開劇場など詳細は今後の続報をお待ちください。

「劇場版アイカツスターズ！」-Anniversary Stars- 概要

タイトル：「劇場版アイカツスターズ！」-Anniversary Stars-

同時上映：「アイカツ！ ～ねらわれた魔法のアイカツ！カード～」

上映日：2026年7月3日（金）から3週間限定上映

公開劇場：後日発表

特設サイト：https://www.aikatsu.net/portal/anniversary_stars(https://www.aikatsu.net/portal/anniversary_stars/)

■10周年記念イベント開催決定！

『アイカツスターズ！』の10周年を記念したスペシャルイベントの開催が決定！

2026年11月の開催を予定しております。

会場や出演者など、詳細は後日発表予定です。

そして、10周年記念ビッグニュースを2026年7月に発表予定！

その他にも『アイカツスターズ！』10周年イヤーを盛り上げる様々な記念企画が進行中です。

“ワクワクが止まんない！” 10周年をお楽しみに！

■「アイカツ！シリーズ」について

2012年に、データカードダス展開、テレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた『アイカツ！シリーズ』は、これまでに「アイカツ！」「アイカツスターズ！」「アイカツフレンズ！」「アイカツオンパレード！」「アイカツプラネット！」とシリーズ展開を行い、テレビ番組、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演などクロスメディアで発信し人気を博しています。

2023年には、「アイカツ！シリーズ」10周年を記念して「アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～」が全国で劇場公開、現在は、「アイカツアカデミー！」が配信されるなど、広く展開が続いています。

■「オールアイカツ！」ポータルサイト

https://www.aikatsu.net/portal/

■「アイカツ！シリーズ」アニメ公式X

https://x.com/aikatsu_anime

■「アイカツ！シリーズ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@aikatsu_channel

■「アイカツ！シリーズ」アニメ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@aikatsu_official

(C)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO

(C)2016 BNP/BANDAI, AIKATSU STARS THE MOVIE

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【会社概要】

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

会社HP: https://www.bn-pictures.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2026年4月7日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。