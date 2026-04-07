なぜ、87.4%のホームページは失敗するのか ──「作るだけ」の制作会社に、もう未来はない。

株式会社ガーディアンG-Blueprint50のロゴ

その答えが、ここにある。141億パターンのビッグデータが、WEB制作業界に「戦略設計革命」をもたらす。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/36_1_29f2dab732c006822c78e2dd9d7fdcb2.jpg?v=202604070651 ]50工程の戦略設計を24分で完全自動化する「G-Blueprint50」のイメージ

日本のWEB制作業界が15年間、見て見ぬふりをしてきた事実があります。「ホームページを作っても、成果は出ない」。

独自調査（中小企業経営者1,252名対象）によると、67.5%の経営者がHPに新規顧客獲得を求めているにもかかわらず、その実現方法を知っているのはわずか6.8%。87.4%のホームページが今日も成果を上げられていない。原因は明快です。制作会社には「マーケティング設計」の専門性もリソースも最初から存在しないのです。

株式会社ガーディアン（東京都中央区、代表：青山裕一）は、この構造矛盾を根本から解体するシステム「G-Blueprint50」を正式リリースしました。PEST分析から戦略的キーワード200選定・allintitle分析まで、WEBサイト設計の50工程を完全自動実行。かつて20時間を要した工程が、約24分で完了します。国内WEB制作市場が1兆円規模に達し、業界の二極化が加速する今、『成果を設計できる会社』だけが生き残れる時代が始まりました。

01 リリース概要

G-Blueprint50は、WEBサイト設計の全50工程を自動実行する「戦略的WEBサイト設計エンジン」です。15年間・73,806サイトの運用実績と141億パターンの顧客行動ビッグデータを基盤に、独自AI「Athena」と代表発明「3D-CMF理論」によって構築しました。

従来、WEB制作会社が実施できていなかった「業界分析→競合調査→USP創出→サイト設計→SEO戦略」を一気通貫で自動実行。外部のマーケティングコンサルタントに依頼すれば2～4ヶ月・数百万円が必要な内容を、月額サブスクリプション内・約24分で完了させます。

【他社との決定的な違い】

一般的なHP制作会社はマーケティング分析を「やらない」のではなく「やれない」構造にあります。コアスキルはデザインとコーディングであり、PEST分析・SWOT分析・allintitle分析を実行できる人材は業界全体でもほぼ皆無です。G-Blueprint50は、この「できない」を技術で解体しました。

従来は5社（マーケコンサル・制作・SEO・広告代理店・ライティング）への分散発注が必要だった専門性を、1社・24分・月額内で完結させる唯一のシステムです。

02 背景 ── WEB制作業界が直面する「3つの構造転換」

なぜいま、G-Blueprint50が必要なのか。背景には、WEB制作業界を根底から揺さぶる3つの構造転換があります。

03 コアコンセプト ── なぜG-Blueprint50で解決できるのか

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/36_2_09f866a608187a5c2dc05e3e02691ad1.jpg?v=202604070651 ]

■ 柱１. 15年・341業種のデータが「業界別の勝ちパターン」を自動適用

73,806サイト・141億パターンの因果関係DBを持つ独自AI「Athena」が、建設・医療・士業・製造・飲食など341業種それぞれの「WEBで成果が出る設計パターン」を自動適用。個々の担当者のスキル・経験値に依存せず、全業種で均一な高精度分析を実現します。成果予測精度90～95%、予測誤差±15%以内が92%。

■ 柱２. マーケ戦略から導線・SEOまで50工程が24分で連続自動実行

PEST分析→業界BI分析→競合調査→USP創出→3C/SWOT/STP分析→WEB集客指針→サイト設計→戦略的導線図→キーワード200選定→allintitle分析精査まで連続実行。経営コンサルティングファームが実施する戦略策定と同等水準の工程が、約24分で自動完了します。ガーディアン社内でもかつて専門マーケターが20時間を要していた工程です。

■ 柱３. AIO対策を「標準設計工程」に組み込んだ業界唯一のシステム

3D-CMF理論を4D-CMF（AI Visibility）に拡張。Google AI Overview・ChatGPT・Claude・Perplexityへの引用獲得（GEO：Generative Engine Optimization）を、制作フェーズの標準工程として実装しているWEB制作会社は現時点で他にほぼ存在しません。

■ 柱４. 77項目×178チェックポイントで「リスクゼロ」を書面保証

業界標準20～30項目に対し77項目・178チェックポイントを全クリア保証。薬機法・特商法・景表法・あはき法への準拠を自動チェックするCMSは業界唯一。法令違反・セキュリティ脆弱性をシステムで排除し、クライアントへの法的リスクをゼロに近づけます。15年間・73,806サイトで重要脆弱性ゼロの実績がこれを証明しています。

04 機能・提供価値 ── 50工程の全自動設計フロー

05 サービス概要

06 導入による変化

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/36_3_b7aa6cfdaf372e009b59a1eb132bef98.jpg?v=202604070651 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/36_4_23ed18691fa91769d0b62be344439791.jpg?v=202604070651 ]G-Blueprint50の導入による変化の図解

G-Blueprint50の導入で、WEB制作のビジネスは根本から変わります。

07 代表メッセージ

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/36_5_c7c3e5c8d7e315c4969cdf9fda6fdabf.jpg?v=202604070651 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/36_6_6682ffccece415f8c248ff0a2663aef1.jpg?v=202604070651 ]

G-Blueprint50を開発した動機は、一言で言えば「業界の嘘を終わらせるため」です。

87.4%のホームページが成果を上げられない。この数字は偶然ではありません。制作会社が15年以上「マーケティング分析なき制作」を繰り返してきた、構造的必然です。経営者が100万・200万円を投じてサイトを作り、それでも集客できない。その責任の一端は、私たち制作業界にある。

G-Blueprint50は、その構造を技術で内側から壊します。15年間・73,806サイトのデータが証明する「成果が出る設計の法則」を、どの制作会社でも再現できる形に自動化しました。これは単なる効率化ではなく、『分析密度そのものを工業化した』システムです。

2026年以降、制作会社は二極化します。どちらに立つかを決める時間は、もう長くありません。G-Blueprint50は、その選択を今日から可能にします。

── 株式会社ガーディアン 代表取締役社長 青山裕一

08 会社概要

09 パートナー様向け活用プラン

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/36_7_898bfb64f0f0b0ab5e57179ad6e71b96.jpg?v=202604070651 ]

パートナー様は、GUARDIAN ALLIANCE MASTER PLANを通じて、G-Blueprint50を以下のプランでご活用いただけます。

10. 2026年度 SCSCサービス リリースロードマップ

本件に関するお問い合わせ

G-Blueprint50のプラン2026年度 SCSCサービス リリースロードマップ

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