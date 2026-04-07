アン・ハサウェイが、「プラダを着た悪魔2」来日イベントにてヴァレンティノを着用

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社アン・ハサウェイ（Anne Hathaway）CREDIT:Valentino / Getty

2026年4月6日（月）、東京・六本木にて開催された映画「プラダを着た悪魔2」来日イベントにて、俳優のアン・ハサウェイが、ヴァレンティノ（Maison Valentino)2026年春夏オートクチュールコレクション ’スペキュラ ムンディ（Specula Mundi）’ より、胸元の赤がポイントとなったブラックのベアトップに、全体にフリルのディテールが施されたスカートが特徴のルックと、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレにより再解釈されたヴァレンティノ ガラヴァーニ （Valentino Garavani）のアイコンシューズ、’ロックスタッズ’ の新作を着用しました。

ヴァレンティノ2026年プレフォールコレクションにて、スポットライトを浴びる ’ロックスタッズ’ シューズは、メゾンの構造的なコードでもある幾何学的なアイコニックさはそのままに、艶やかなプラチナ仕上げのシャープなポインテッドトゥをはじめとするアップデートされたディテールによる、アイテムそのものが持つ現代的な魅力を際立たせるべく丹念に再構築されています。

@maisonvalentino

#ValentinoSpeculaMundi

#ValentinoGaravani

#Rockstud