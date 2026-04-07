サグリ株式会社、「SusHi Tech Global Startups」への選出が決定

サグリ株式会社

衛星データとAIを活用し、農業と環境の課題解決を目指すサグリ株式会社（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：坪井 俊輔、以下「当社」）は、この度、東京都が推進する「SusHi Tech Global Startups」の1社として選出されたことをお知らせいたします。

■ “SusHi Tech Global”の取り組み

サステナブルな社会の実現に挑む100社～150社のスタートアップ集団「SusHi Tech Global Startups」を形成し、そのグローバルな成長を支援する取り組みです。人材・体制、事業・資本戦略など、各社の課題に応じたプログラムを順次展開。特に有望な企業に対しては、資金サポートやオーダーメイド型の伴走支援を行う「成長加速プログラム」も実施されます。

詳細はこちら https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp

■ “SusHi Tech Global Startups”の選出について

本事業では、所定の厳しい要件（資金調達実績やグローバル展開への強い意志、サステナブルなテクノロジーの保有など）を満たし、外部有識者の審査を経て認定されたスタートアップに対し、官民を挙げて全方位からの支援が行われます。 当社は、衛星データとAIを活用した独自技術が「サステナブルな社会の実現につながるテクノロジー」として高く評価され、この度の選出に至りました。

詳細はこちら（東京都プレスリリース）：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006141.000052467.html

選出のお知らせ：

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/04/2026040703

■ サグリ株式会社について

サグリ株式会社は、「人類と地球の共存を実現する」をビジョンに掲げ、2018年に兵庫県で創業した岐阜大学発のインパクトスタートアップです。AIを用いた衛星データ解析技術を主軸に、持続可能な農業の実現と、地球環境の課題解決を目指しており、耕作放棄地を検出する農地パトロールアプリ「アクタバ」、作物の種類を検出する作付け調査アプリ「デタバ」、農地所有者と作り手・担い手のマッチングを行う「ニナタバ」、農地のカーボントレーサビリティーを支援する脱炭素算定デジタルプロダクト「SagriVision」などのサービスを提供しています。

2023年に農林水産省及び経済産業省より令和4年度第2次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR）」に採択。「ICCサミット KYOTO 2023」カタパルト・グランプリ優勝。経済産業省「J-Startup 」「J-startup Impact」に選出。2024年にシリーズA約10億円の資金調達を実施。第6回宇宙開発利用大賞において内閣総理大臣賞を受賞。

■会社概要

会社名：サグリ株式会社

本社住所：兵庫県丹波市氷上町常楽725-1

設立日：2018年6月14日

代表者：代表取締役CEO 坪井俊輔

事業内容：衛星データとAIを活用した農業・環境ソリューションの提供

URL： https://sagri.tokyo/