K-PRO代表・スンジュンが3月17日、葛飾総合高校で2回目の講演を実施。韓国文化の紹介と実践的な発音指導を伝授

株式会社アクセントエース

韓国語教育事業およびオンラインスクール運営を手掛ける株式会社アクセントエース(本社：東京都中央区、代表：ユン・スンジュン)は、2026年3月17日（火）、東京都立葛飾総合高等学校にて、韓国修学旅行に向けた2回目の事前学習特別講演会を実施いたしました。

本講演では、韓国の最新トレンドや日韓文化の違いをテーマに、実践的な韓国語フレーズの発音指導を行いました。また、生徒が現地で円滑にコミュニケーションを取れるよう、文化理解と語学を融合させた講演を行いました。

■アクセントエースが教育活動にかける思い

講演の様子

株式会社アクセントエースは、語学教育と文化理解を融合させた実践的な学びの提供を強みとしており、教育機関での講義活動を通じ、次世代の国際人材育成に取り組んでいます。今回、葛飾総合高校にて実施した2回目の講演では、前回の内容を踏まえつつ、より実践的かつ現地で役立つ知識に焦点を当てた講義を行いました。

■講義実施の背景と目的

韓国修学旅行を控えた生徒にとって、現地での体験をより有意義なものにするためには、語学力だけでなく文化理解が不可欠です。本講義では以下のテーマを中心に構成しました。

- 韓国で人気のアイドル文化と日本との違いの背景- 韓国で流行している食文化とその理由- 韓国における日本文化・日本食ブームの背景- 現地ですぐに使える韓国語フレーズの発音指導- 日本人が苦手とするハングル発音の正しい習得方法- 日本語と発音が似ている韓国語表現の紹介- 言語と文化の密接な関係性と学習における重要性

これらを通じて、生徒が現地で主体的にコミュニケーションを取れる力を養うことを目的としました。

■実践的な発音指導と体験型学習

講演会資料の一部

本講義では、単なる知識のインプットにとどまらず、実際に声に出して学ぶ体験型の学習を重視しました。

- ネイティブに近い発音を身につけるトレーニング- その場で実践できるフレーズ練習- “発音の違い”による意味の変化を理解する内容- コミュニケーションにおける発音の重要性の体感

発音を軸とした指導により、生徒が「通じる韓国語」を実感できる内容となりました。

■過去の講義・授業実績

韓国語講師・スンジュンのプロフィール

講演の様子生徒の皆さんと記念撮影韓国大使館 埼玉韓国教育院 崔院長、葛飾総合高校の櫛野校長先生と記念撮影休憩時間に生徒の質問に答えている様子生徒の皆さんとの集合写真- 中央区立佃島小学校での韓国文化講義韓国の文化をテーマに、言語だけでなく背景理解を重視したクイズ形式の講義を実施。生徒の異文化への関心を高める内容を提供しました。- 東京都立芦花高等学校での多文化理解・留学キャリア講義多文化社会における価値観の違いや海外で学ぶ意義について、国費留学生としての実体験をもとに講演。講義後には韓国留学を志す生徒に対し個別アドバイスも実施し、進路選択の具体的な支援を行いました。

韓国ソウル生まれ。京都大学総合人間学部(脳科学、生理学、言語学専攻)卒業。中高までは韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後に文部科学省の国費留学生として来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。韓・日・英・中の4カ国語を操る。日本語能力試験N1満点、TOEIC満点、中国語能力試験HSK4級。韓国大使館 東京教育院 韓国文化代表講師。AVEX所属アーティストの韓国語コーチとしても活動。YouTubeチャンネル『スンジュン 韓国語は発音が9割』(登録者3.36万人)を運営し、初心者や学習に挫折した人に向けて短期間で話せるようになる指導を行っている。

Instagram：https://www.instagram.com/seungjoonyun/

TikTok：https://www.tiktok.com/@seungjoonyun

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

■メディア掲載・出演実績（一部）

■オンライン韓国語スクールK-PROについて

- ハフポスト「韓国語が伸びない原因は「文法から始める」から？京大卒、韓国人講師が教える、初心者向け“音トレ”勉強法(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_69815df0e4b0e2ea3d3f0554)」「韓国語の勉強におすすめの番組は？京大卒・人気講師が語る「アプリ」の落とし穴と検定試験の選び方(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6981ba0fe4b0e2ea3d3f234a)」「推し活・旅行で役立つ韓国語フレーズ集。ファンミで気をつけるべき表現は？“推しが喜ぶ言葉”を聞いた(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6982e9c7e4b053ac3e15e681)」- 日刊SPA！「スマホ禁止、丸刈り、毒ガスで涙が止まらない」韓国の若者全員が経験する兵役の壮絶リアル。BTSも例外なし(https://nikkan-spa.jp/2135483)」- 千葉テレビKAN・KAN・KAN！～スンジュンの５分で完了簡単韓国語ドラマ～(https://www.chiba-tv.com/program/detail/1155)

K-PROは発音を起点とした独自の学習メソッドにより、短期間で「通じる韓国語」を習得することを目的としたオンラインスクールです。初心者から上級者まで幅広く対応し、実践的な会話力の習得を重視したカリキュラムを提供しています。

会社概要

会社名：株式会社アクセントエース

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立：2024年7月17日

事業内容：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

会社HP：https://accentace.co.jp/