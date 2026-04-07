あの“シナール”がオンライン限定で本日2026年4月7日より新発売！都内でシナール新製品発表会を開催。

シオノギヘルスケア株式会社

ヘルスケア価値の提供を通じて社会に貢献するシオノギヘルスケア株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中川 ゆう子、以下「シオノギヘルスケア」）は、医療用と同量の有効成分を配合*した「シナール配合錠C」（第3類医薬品）を 本日4月 7 日よりオンライン限定で発売いたします。（https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/）*医療用医薬品と同じ有効成分を同量配合（1錠中）

■ビタミンＣ医薬品ブランド シナール

シナールは1959年にビタミンC医薬品として誕生して以来、市販薬としてもより身近にご活用いただけるよう、60年以上、成分や使いやすさにこだわった改良をつづけています。

▼参考

―67年前の誕生以降、現在でも多くの方が服用している医療用シナール―

アスコルビン酸*（ビタミンＣ）を含有する製剤のレセプト件数

■新製品 シナール配合錠Ｃ（第3類医薬品）

そのシナールから、医療用と同成分・同量配合*のシナール配合錠C（第3類医薬品)をオンライン限定で新発売。しみ・そばかすなど色素沈着対策や疲労時などのビタミンＣ補給に。オンラインでいつでも購入可能となります。

*医療用医薬品と同じ有効成分を同量配合（1錠中）

発売を記念し、本日都内にて「シナール新製品発表会」を開催いたしました。

発表会では、製品保証本部 開発・調達戦略部 開発薬事/薬制グループ友田宜孝より、シオノギヘルスケアの会社紹介やシナールの歴史、新製品の詳細について説明いたしました。

■製品の特徴

●医療用と同成分・同量配合*

アスコルビン酸（ビタミンＣ）とパントテン酸カルシウムを安定配合することに成功し、1959年に医療用医薬品として誕生したシナール。改良を加えた一般用医薬品のシナールも含め、現在でも多くの方に服用されています。

●独自技術 三層構造

シナール配合錠Ｃは、アスコルビン酸をサンドイッチするようにパントテン酸カルシウムを上下層に配した三層構造を採用。

これにより、物理化学的に難しいとされていたアスコルビン酸とパントテン酸カルシウムの同時安定配合が実現。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48538/table/105_1_ce28ea65203890e779de46ec2e7f15e0.jpg?v=202604070651 ]

■シオノギヘルスケアのESG経営に関して

シオノギヘルスケアは環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に配慮し、社会と共に成長いたします。国連サミットによる国際目標「SDGs（持続可能な開発目標）」の中では、特に「３.健康（すべての人に健康と福祉を）」「８.働きがいも経済成長も」「１０.不平等（人や国の不平等をなくそう）」「１１.住み続けられるまちづくりを」「１２.つくる責任 つかう責任」「１４.海の豊かさを守ろう」「１７.パートナーシップで目標を達成しよう」に着目し、社会課題を解決するための様々な取り組みを進めています。

■シオノギヘルスケアのオウンドメディア・ＳＮＳの活用に関して

シオノギヘルスケアはすべての人が、セルフケアをより身近に、正しく実践できるよう、オウンドメディア（シオノギヘルスケアONLINE）や、公式SNS（X、Instagram、LINEなど）を通して製品情報・キャンペーン・各方面のPro（専門家）に学ぶセルフケア方法の発信など、皆さまの健康に役立つ情報・サービスを提供いたします。

オウンドメディア：シオノギヘルスケアONLINE（https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/）

X（旧Twitter）：@shionogi_hc（https://twitter.com/shionogi_hc）

Instagram：@shionogi_hc（https://www.instagram.com/shionogi_hc/）

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■シオノギヘルスケア株式会社について

SHIONOGI グループは、グループ一丸となり、医薬品を通じた創造力と専門性を進化させ、新たなプラットフォームでヘルスケアの未来を創り出します。私たちシオノギヘルスケアは、「すべての人に、やさしく、正しく、楽しくセルフケアを」というビジネスコンセプトを掲げ、セルフケアをより身近に、正しく実践できるよう、ヘルスケアの当たり前を変え続けます。

商号： シオノギヘルスケア株式会社（SHIONOGI HEALTHCARE CO., LTD.）

会社設立 ： 2016年1月15日

会社開業 ： 2016年4月1日

資本金 ： 1,000万円

代表者 ： 代表取締役社長 中川ゆう子

本社所在地： 大阪市北区大深町5-54グラングリーン大阪南館パークタワー24階

事業内容 ： 一般用医薬品、医薬部外品、健康食品などのヘルスケア商品の開発・製造販売

URL： https://www.shionogi-hc.co.jp/(https://www.shionogi-hc.co.jp/)