住宅ローンも預金も投資も左右する「金利」を基礎から理解。ニュースを読み解き、判断できる力が身につく『すぐに使えるビジネス教養　金利』新登場！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養 金利』（井堀 利宏・監修）を2026年4月9日（木）より順次発売します。本書は、金利の知識をもとに、経済の変化を捉え判断できる力を養う一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/ihori_toshihiro/book/866803678

■金利は、経済ニュースの中だけの話ではない

☑住宅ローンを組むとき

☑預金先を選ぶとき

☑投資を考えるとき

☑日銀の政策変更が報じられるとき

私たちは日々、意識しないまま金利の影響を受けています。



しかし、

「そもそも金利とは何か」

「なぜ動くのか」

「自分の生活や仕事にどう関わるのか」

これらを体系的に理解する機会は意外と少ないものです。



本書は、そんな金利の基本を、

初学者にもわかりやすく整理した一冊です。

■景気・物価・為替・投資を一本でつなげて理解できる

本書では、金利を単なる金融知識としてではなく、

景気、物価、企業活動、為替、投資、ローン

といった具体的なテーマと結びつけて解説しています。

◎長期金利と短期金利

◎国債価格との関係

◎中央銀行の政策運営

◎株式市場や債券投資への影響

までを丁寧に追いながら、

「金利が動くと何が変わるのか」を立体的に学べます。



ニュースや要人発言をどう読み解けばいいかまで踏み込んでいるため、

日々の情報の見え方も変わってくるはずです。

■ “知る”で終わらず、 “判断できる”ようになるために

本書が目指しているのは、

金利の先行きを当てることではありません。



変化の背景を理解し、自分なりの判断軸を持てるようになることです。



数式や専門用語に偏らず、図やイラストも交えながら解説しているので、

これまで金利を難しいものと感じていた人でも読み進めやすいはず。



金利が経済と生活を左右する時代に、

ニュースを読み解く力と、

より合理的に選び行動するための土台を与えてくれる一冊です。

■本書の構成

第1章 金利についての基礎知識

第2章 金利と経済の深い関係

第3章 金利が変動する仕組みを理解する

第4章 中央銀行は金利をどう動かしているのか

第5章 投資に活かすための金利知識

第6章 借りるときに役立つ金利の知識

第7章 金利の動向がわかるニュースの見方

■監修者プロフィール

井堀 利宏

1952年岡山県生まれ、東京大学経済学部卒業。

1981年、ジョンズ・ホプキンス大学大学院経済学博士課程修了（Ph.Ｄ.取得）。

東京都立大学経済学部助教授、大阪大学経済学部助教授、東京大学経済学部助教授、同教授を経て、1997年、東京大学大学院経済研究科教授、現在に至る。

主な著書に、

『「小さな政府」の落とし穴―痛みなき財政再建路線は危険だ』

『「歳出の無駄」の研究』、『ゼミナール公共経済学入門』（いずれも日本経済新聞出版社）

『要説:日本の財政・税制』（税務経理協会）

『財政再建は先送りできない』（岩波書店）などがある。

■書籍概要

書籍名 ： すぐに使えるビジネス教養 金利

監修者 ： 井堀 利宏

ページ数： 160ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年4月9日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-367-8

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/ihori_toshihiro/book/866803678

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803673/forestpublish-22/ref=nosim

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp