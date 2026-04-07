大阪桐蔭センバツＶ「報知高校野球５月号」4月8日(水)から発売

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、第98回センバツ大会の決算号となる「報知高校野球５月号」（税込み定価950円）を４月８日から順次、全国で発売します。大阪桐蔭が春史上最多タイ5度目の優勝を飾り、DH制が導入されるなど、話題満載の大会を迫力ある写真とともに振り返ります。全国の書店、インターネット書店のほか、ショップ報知（https://shop.hochi.co.jp/）などでお買い求めいただけます。YC（読売新聞販売店）でもご注文を承ります。

本誌ＭＶＰには智弁学園・杉本真滉投手

本誌ＭＶＰには智弁学園のタフネス左腕・杉本真滉投手を選出。惜しくも準優勝ながら強豪を次々倒す投球の裏側に迫っています。ほかにも最速151キロをマークし、優勝投手に輝いた大阪桐蔭の2年生左腕・川本晴大や初戦で豪快アーチを描いた山梨学院の大砲・菰田陽生選手らの活躍もたっぷり盛り込みました。また、甲子園大会初導入となったDH制も特集。選手の心境やデータも満載です。例年同様、大会全31試合の熱戦リポートも掲載しています。

夏に注目の選手を掲載「Prospect有望株」

夏に必見の本誌注目選手「Prospect有望株」では、U18日本代表候補となっている高岡第一の左腕・前田侑大やソフトバンク・小久保裕紀監督を伯父に持つ小久保成逢ら話題性に富んだ９選手の特集記事に加え、各地区の注目選手リストを掲載。本誌を飾った球児たちの進路「NEXT STAGE」では、無名の公立校・高蔵寺（愛知）から社会人の名門・ヤマハに進んだ最速151キロ左腕・芹沢大地投手らの思いに迫っています。

<出版概要>

タイトル：「報知高校野球2026年5月号」

発売日：2026年4月8日（水）

定価：950円（本体 864 円+税）

出版：報知新聞社

体裁：AB判・116ページ

販売： 《店頭》全国の書店、YC（読売新聞販売店）

《オンライン》ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/ 各種インターネット書店

▶スポーツ報知高校野球情報

https://hochi.news/baseball/hsb/

■「報知高校野球」について

報知新聞社発行の隔月刊（毎偶数月発行）定期刊行誌。高校野球関連の情報を中心に少年野球や大学野球の情報なども充実。全国の書店、主要ネット書店、報知新聞社通販サイト「ショップ報知」（https://shop.hochi.co.jp/）でお買い求めでき、YC（読売新聞販売店）でもご注文を承ります。

各号毎のメーンテーマは以下の通り。

1月号（12月発売） ：センバツ大会出場校予想・秋季大会結果・春の注目選手＆学校

3月号（2月発売） ：センバツ大会選手名鑑（顔写真付）・注目選手＆学校

5月号（センバツ大会終了後発売） ：センバツ大会速報＆詳報・センバツのヒーロー・夏の注目選手&学校

7月号（6月発売） ：選手権大会代表校予想・各地展望・春季大会結果・夏の注目選手

9月号（選手権大会終了後発売） ：選手権大会速報＆詳報・大会のヒーロー・今後の注目選手&学校

※センバツ大会＝選抜高等学校野球大会＝春の甲子園

※選手権大会＝全国高等学校野球選手権大会＝夏の甲子園

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp