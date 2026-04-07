【ストライプインターナショナル】シーズンごとのお悩みに応える機能シリーズ『適ON』始動・“いつでも快適な着心地で、気分をON” するアイテムを全社展開

株式会社ストライプインターナショナル



株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）は、近年の気温変化や季節の長期化に対応するMD（マーチャンダイジング）改革の一環として、シーズンごとのニーズに応える機能シリーズ『適ON（テキオン）』を、全社横断で展開してまいります。

近年は猛暑の長期化や寒暖差の拡大など、従来の季節区分では捉えきれない気候変化が顕著となっています。当社ではこうした背景を受け、「気温」に着目した商品開発を行い、お客様のリアルな生活シーンに即した提案を強化してまいります。

『適ON』は、シーズンごとのお悩みに寄り添い、いつでも快適に過ごせる機能と、快適な気分を“ON”にする価値を兼ね備えたアイテムを提案するシリーズです。商品開発においては、機能による快適さだけでなく、身に着けることで前向きな気持ちへと切り替わる体験価値の提供を目指しています。

第一弾となる春夏シーズンでは、近年の“長い夏”に対応し、快適な着用感をサポートする機能アイテムを展開いたします。中でも、今期注目の「遮熱機能」を主軸に、接触冷感、吸水速乾、UVカットなど、暑い季節を心地よく過ごすための機能を備えたラインアップを取り揃えました。日々の暑さによるストレスを軽減するとともに、装いを通じて気分を“ON”にできる商品提案を行ってまいります。

今後も酷暑、寒さ、乾燥といった季節特有の悩みに対応する機能アイテムを展開予定です。ブランドごとに最適な機能を掛け合わせ、 “適ON”といえる商品を展開することで、幅広いライフスタイルに寄り添う提案を実現いたします。

当社は、気温や環境の変化に柔軟に対応しながら、快適さと気分を前向きにする商品提案を通じてお客様の毎日を支え、より豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。