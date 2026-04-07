ハラスメント対策は“注意喚起”だけでは変わらないーCBASE、360度フィードバックでのパワハラ予防策をセミナーレポートにて公開

株式会社シーベース

「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」をミッションに掲げるHRサーベイクラウドサービスの株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、2026年3月に開催した「無自覚なハラスメントをどう防ぐか～360度フィードバックで実現する、予防・気づき・行動変容のハラスメント対策～」の開催レポートを公開しましたので、お知らせいたします。

企業におけるハラスメント対策は、いまやコンプライアンス対応にとどまらず、組織の生産性やエンゲージメント、管理職育成にも関わる重要テーマとなっています。本セミナーでは、現場で根強い課題となっている”無自覚なパワハラ行為”に注目し、「なぜ対策が難しいのか」を解説した上で「360度フィードバックを予防・検知・改善に活用できるか」を掘り下げました。

投影資料やグラフデータを用いた全文はこちらのページからお読みいただけます。

https://www.cbase.co.jp/seminar/report/harassment-measures/(https://www.cbase.co.jp/seminar/report/harassment-measures/)

実施背景：増え続けるハラスメント課題と、対策の難しさ

近年、職場をめぐるハラスメント課題は、パワハラ・セクハラに加え、カスタマーハラスメントなど企業の内外にまたがる問題へと広がりを見せています。価値観や働き方が多様化する中で、当事者に悪意がないまま“グレー”な言動が生まれ、周囲も指摘しづらい状況が対策を難しくしていると言えます。

こうした状況では、研修や注意喚起だけでなく、日常のコミュニケーションやマネジメント行動を“見える化”し、気づき・対話・行動変容につなげる仕組みが重要になります。当社は、その仕組み化の手段として360度フィードバックの活用事例が増えていることを踏まえ、「現場で起こりやすい課題は何か」「360度フィードバックを具体的にどう運用すれば予防・改善につながるのか」を体系的に整理してほしいというお声を受け、本セミナーを開催いたしました。

セミナーの内容

パワハラ問題の現実

ハラスメントを取り巻く社会的な状況について、個別労働紛争の件数はこの10年で増加傾向にあり、なかでも「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が増えていることを示しました。一方で、問題をさらに複雑にしているのが、行為者本人に自覚がないケースが多いという点です。いわゆる「無自覚なパワハラ＝グレーゾーン問題」で、パワハラ行為者のうち約半数がこれにあたるという調査結果も紹介されました。

無自覚ハラスメントを分解

無自覚なハラスメント対策の難しさを「予防・検知」「事実確認」「再発防止と改善」と、3つのプロセスに分けて整理しました。

ハラスメント対策への360度フィードバック活用方法

課題に対し、360度フィードバックを活用したハラスメント対策を解説しました。360度フィードバックは能力評価のための仕組みではなく「仕事中の自分を知る鏡」であり、「日常の行動の癖を可視化するもの」です。

ハラスメントの問題は、本人にとって“当たり前”になっている言動に潜んでいることが少なくありません。そのため、上司自身の自己認識だけでは捉えきれず、一緒に働く周囲の視点を通じて初めて見えてくることがある。360度フィードバックは、まさにそのズレを可視化し、本人の気づきを促す仕組みです。

また、「CBASE 360°」では、予防・検知に「AIによるコメント分析」を活用することが可能です。具体的な活用方法、コメントの傾向などを解説しました。

ハラスメント対策は、守りの施策であると同時に、管理職の関わり方や組織の対話の質を高める機会と言えます。360度フィードバックを活用して人材育成や組織開発につなげるケースが増えていますので、課題感をお持ちの方はぜひお問い合わせください。

期間限定！セミナーをオンデマンドで視聴できます

https://www.cbase.co.jp/seminar/10592/

コーポレートコーチ社との共催セミナー開催が決定

「ハラスメント対策を“行動変容”につなげるには？」

好評につき、ハラスメントをテーマとしたセミナーの第2弾を開催いたします。

今回のセミナーでは、360度フィードバックの活用を支援するシーベースと、組織を内側から変えるコーポレートコーチが連携し、「360度フィードバック」を用いてリスクを可視化し、本人に“気づき”を与える方法から、「コーチング」によってその気づきを“行動化・習慣化”させるための具体的なアプローチまでを余すところなくお伝えします。

なお当日のセミナー内ではアンケートや質疑応答をたリクエストをお受けいたします。

具体的なお悩みやご質問をお持ちの方は、この機会を是非ご利用ください。

対象となる方

・管理職の言動によるハラスメントリスクを未然に防ぎたい

・研修を実施しても、現場の行動がなかなか変わらないと感じている

・360度フィードバックなどの客観データを活用し、マネジメント改善を進めたい

・管理職の行動変容を促す仕組みづくりに関心がある

・すでに課題が顕在化している管理職に対する、対応や対策について知りたい

日時：2026年4月14日（火）12:00-13:00

主催：株式会社シーベース、コーポレートコーチ株式会社

参加可能人数：30人

参加費：無料

https://www.cbase.co.jp/seminar/10548/

お問い合わせ先

サービスの導入・お問合せに関しては、下記フォーム、もしくはメールにてお問い合わせください。

URL：https://www.cbase.co.jp/contact/

Email：web_marketing@cbase.co.jp

ハラスメント対策に関する詳細はこちらもご確認ください：https://www.cbase.co.jp/scene/harassment-measures/

シーベースはこれからも、システム提供にとどまらず、現場の課題に寄り添ったコンサルティング・研修を通じて、企業の人材開発・組織開発を支援してまいります。

「CBASE 360° 」シリーズについて https://www.cbase.co.jp/

「CBASE 360°」（https://www.cbase.co.jp/cbase360/）は、業界トップクラスの導入実績を誇り、リピート率95％、年間回答人数約80万人以上が利用するクラウド型の360度評価システムです。360度評価は、一緒に働く他者からのフィードバックのため納得性が高く、本人に“気づき”を与える上で効果的な組織開発、人材育成の手法として有効とされ、多くの企業、組織で活用いただいています。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

https://www.cbase.co.jp/



企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供