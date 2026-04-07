MADRAS CHECK CO.,LTD.

世界141か国、約5,000社のグローバル有料企業が利用するコラボレーションプラットフォーム「morningmate（モーニングメイト）」が、日本市場に本格進出することを発表しました。

アメリカ・サンフランシスコ、イギリス・ロンドン、韓国・ソウルなどの主要ビジネス拠点を基盤に、グローバルなコラボレーションの標準をリードしてきたmorningmateは、今回の進出を通じて日本企業の業務革新を積極的に支援していく方針です。

ビジネスコミュニケーションとプロジェクト管理を、ひとつのプラットフォームで

morningmateは、ビジネスコミュニケーションとプロジェクト管理を連携し、チームの生産性を最大化するグローバルコラボレーションプラットフォームです。

主な機能として、ダッシュボード、ビジネスチャット、タスク管理、ガントチャート、カレンダー、無制限のファイルストレージ、通知の一元管理などを備えており、国や言語の壁を越えた直感的な業務環境を実現します。

特に、Facebookスタイルのタイムラインベースのプロジェクトコミュニケーション、Telegramレベルのセキュアなメッセージング、グローバルチーム向けの自動翻訳機能、LINEのような絵文字チャットなど、親しみやすく細やかなコミュニケーション機能が特徴です。

さらに、ウォーターマークやアクセス制御などの高度なセキュリティ機能に加え、AIによる自動日報作成やAI検索機能を搭載し、セキュリティと業務効率の両立を実現します。

分断されがちな業務フローを統合し、リアルタイムでビジネスインサイトを共有できる点が、同プラットフォームの大きな強みです。

9.3億件のコミュニケーションデータが証明するグローバルスタンダード



morningmateの競争力は、単なる機能の枠にとどまりません。世界中のビジネス現場で実際に蓄積された膨大な業務データが、その信頼性を裏付けています。

2026年1月時点における主な指標は以下の通りです。

・グローバル累計チャット数：937,999,423件（約9.3億件）

・グローバル累計投稿（Post）共有数：67,063,223件

・グローバル累計プロジェクト作成数：2,618,168件

これらの数値は、morningmateがさまざまな国の業務文化や言語の壁を実質的に解消していることを示す実証データです。

セキュリティ要件の高いグローバル大企業における大規模トラフィックを安定的に処理してきた技術力は、信頼性と安定性を重視する日本企業にとっても、大きな説得力を持つと期待されています。

AWS日本リージョン・現地専用窓口で日本市場に密着対応

morningmateは日本進出に先立ち、データセキュリティと接続の安定性を最優先事項としています。

AWS（Amazon Web Services）の日本リージョンを基盤にサービスを運用することで、現地のデータ主権に準拠し、物理的に最適化された接続速度と高い安定性を実現しています。

また、ローカライズ戦略も並行して推進しています。日本語対応の専用サポート窓口を設け、導入に関する問い合わせからグローバルな協業事例の共有まで、きめ細やかなサポートを提供する予定です。

サンフランシスコやロンドンなど海外拠点とリアルタイムで連携する日本企業が抱えるコミュニケーションの課題を解消することを目指しています。

マルチLLM基盤の「AIトランスフォーメーションプラットフォーム」へ進化

morningmateは、単なるコミュニケーションツールを超え、企業のAIトランスフォーメーション（AX）を安全に実現するインテリジェントな業務プラットフォームへの進化を予告しました。

chatGPT、Claude、Geminiなどの主要AIモデルを企業のセキュリティ環境内で安全に連携する「マルチLLM体制」を2026年中に構築する予定であり、生成AI導入における最大の懸念であるデータ漏洩リスクを根本から防止する方針です。

これにより、従業員が反復的な業務から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境の実現を目指します。

morningmate関係者は、「サンフランシスコやロンドンをはじめとするグローバルネットワークで実証されたコラボレーションモデルと、AWS日本リージョンの安定したインフラは、日本企業のグローバル競争力を高める重要な原動力となる」と述べ、「141か国に選ばれたグローバル標準の技術力を基盤に、日本市場において最も安全で高度な業務環境の定着を推進していく」とコメントしています。

マドラスチェック株式会社

https://morningmate.com/jp/index