マイプロテイン、人気キャンディーブランド「Chupa Chups(R)」とコラボレーションしたクレアチンを、 4月7日(火)より公式サイトで数量限定発売

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、スペイン発の人気キャンディーブランド「Chupa Chups(R)」とのコラボレーション商品「Impact クレアチン Chupa Chups スイカ ロリポップ」を2026年4月7日(火)より公式サイトで限定発売開始いたしました。

【コラボレーション概要】

1958年にスペインで誕生した「Chupa Chups(R)」は、日本も含め、世界中で愛されるキャンディブランドとして知られています。数ある「Chupa Chups(R)」のフレーバーの中でもこれからの季節にぴったりな「スイカ ロリポップ」が、今回、マイプロテインのクレアチンとして登場しました。

詳細は以下よりご覧ください。

【商品概要】

「Impact クレアチン」は、ハードなトレーニングや爆発的なパワーを必要とする運動に挑む方や日々の生活でクレアチンを摂取されたい方のために開発されたサプリメントです。世界的認証「インフォームド チョイス」を取得、毎月、第三者機関を通じて禁止物質の検査を実施しており、安心してご利用頂けます。

商品名：Impact クレアチン - Chupa Chups スイカ ロリポップ

内容量：250g（55食分）

販売価格：1,890円(税込)



【商品特徴】

- １食（4.5g）あたり3g のクレアチンを含有。- スイカ果汁パウダー配合（8%）- 安心のインフォームド チョイス取得。【ご購入方法】

マイプロテイン公式サイト：https://tinyurl.com/3r68k84f

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP

Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした

スポーツ栄養 商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/