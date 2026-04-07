第８回映画「あまろっく」市民上映会はゲストに俳優中林大樹さんが来場します

１ 趣旨

映画『あまろっく』が兵庫県で先行上映されてから丸２年。劇場での約１年にわたるロングランに続いて、すべての尼崎市民の方にあまろっくを観てもらおうと活動するボランティア団体「全尼にあまろっくを観てもらう会」による７回の市民上映会は、上映会を通じてこれまで数多くの方々に尼崎の魅力を届けてこられました。

市民上映会は、本年４月12日に最終回を迎えます。この日は公開２周年記念日であり、出演者のお一人、佐川満男さんの命日ということもあり、豪華なゲストが尼崎に集まっていただけることになりました。

【スペシャルゲスト】

中林大樹さん（南雲広樹役）

朝田淳弥さん（タカ役）

後野夏陽さん（優子の子供時代役）

中村和宏監督（尼崎市名和小学校出身）

２ 概要

日 時｜令和８（2026）年４月12日（日曜）午後１時～４時（開場午後12時15分）、

会 場｜尼崎市教育・障害福祉センター４階 視聴覚室（尼崎市三反田1-1-1）

※車での来場はできません。公共交通をご利用ください。

入場料｜おひとり様1,500円（実費・当日支払い）

※親子同伴の場合、高校生以下無料。車いす席有・介助者１人無料

内 容｜映画鑑賞会約120分＋中村和宏監督、ゲストとの交流会60分（計３時間）

（松本市長も登壇予定）

定 員｜180人

座 席｜全席自由

特 典｜①来場のみなさんに「あまろっく」特製シールをプレゼント

②販売中のあまろっくのブルーレイディスク、DVDを持参いただくと中村監督がサイン

します

申 込｜事前申し込みが必要

こくちーず（www.kokuchpro.com/event/amalock8/）

または下記電話から

問合せ｜090-6058-9510（全尼にあまろっくを観てもらう会・西川）

※仕事の都合で電話に出られない場合があります。ご容赦ください。

主催／共催｜全尼にあまろっくを観てもらう会／尼崎市