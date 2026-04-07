クローム・インダストリーズジャパン合同会社（所在地：東京都港区、代表：志賀剛史）は、アーティスト・タトゥーアーティスト・グラフィックデザイナーとして活躍するTAPPEIとのコラボレーションアイテム「"TAPPEI X CHROME" パック アクセサリー ポーチ XS」を2026年4月10日（金）に発売いたします。GALLERY X BY PARCOにて2026年4月10日（金）から4月20日（月）の期間で開催される個展『TAPPEI WORLD』created with SAMPO に向けて実現した今回のコラボレーションは、「天使のキャラクターが潜む世界」を表現した空間作品として、CHROMEのバッグを一つの世界と捉えたデザインが施されています。公式オンラインストア： https://www.chromeindustries.jp/

CHROMEとTAPPEIのコラボレーション

CHROMEは「都市生活における道具」というコンセプトのもと、機能性と耐久性を追求したバッグを展開してきました。そのブランド哲学に共鳴したのが、大阪府出身のアーティスト・TAPPEIです。タトゥーアーティストとしてのキャリアを起点に、グラフィックデザイナーとしても活躍するTAPPEIは、キャンバスや人の肌、服など、あらゆるものを自身の表現の場と捉えて活動を続けています。2022年にはNIKEやUNDERCOVER、BEAMSとのコラボレーションも発表するなど、その独自の世界観は国内外から高い評価を受けています。

“天使が潜む小屋” 遊び心と実用性を兼ね備えたアクセサリーポーチ

本製品「"TAPPEI X CHROME" パック アクセサリー ポーチ XS」は、アクセサリーポーチを天使のキャラクターが飼われている小屋としてデザインしたユニークな一品です。表には猛犬注意の看板をモチーフにした天使のデザインを配置。ポーチの内部には、鎖に繋がれキーホルダーとなってしまった天使が潜んでおり、慌てて中身を取り出すと飛び出してきそうなユーモアあふれるデザインとなっています。TAPPEIの世界観を日常のアイテムに落とし込んだデザインです。機能面においても充実しています。コンパクトなサイズながら、ワイヤレスイヤホン・パッカブルバッグ・電子タバコ・コインウォレットなど、日常の小物類をしっかりと収納できる容量を確保。付属のカラビナを使用すれば、お持ちのバッグやベルトループに取り付けて持ち運ぶことも可能です。アートとしての存在感と、都市生活における実用性を高い次元で両立させた一品です。

個展『TAPPEI WORLD』と連動した限定リリース

本製品はGALLERY X BY PARCOでの個展会場およびCHROME Online Storeにて販売いたします。個展『TAPPEI WORLD』Created with SAMPOは、TAPPEIが「天使のキャラクターが潜む世界」をテーマに構築した空間作品であり、本コラボアイテムはその世界観を体感できる展示と一体となった形で提供されます。CHROMEは今後も、都市文化やアートシーンと積極的に交わりながら、機能性とクリエイティビティを融合させたプロダクトを発信してまいります。

商品概要

商品名 ："TAPPEI X CHROME" パック アクセサリー ポーチ XS価格 ：3,300円（税込）発売日 ：2026年4月10日（金）展開店舗：TAPPEI WORLD @GALLERY X BY PARCO、CHROME Online Store公式オンラインストア：https://www.chromeindustries.jp/

アーティストプロフィール

TAPPEI / タッペイ

アーティスト、タトゥーアーティスト、グラフィックデザイナー。1993年生まれ、大阪府出身。幼少期より絵と刺青に興味をもち、絵を描き続ける。神戸芸術工科大学アート・クラフト学科を中退し、肌もキャンバスの一部と考えタトゥーアーティストとして活動を開始。2014年からは東京を拠点に、原宿のアパレルセレクトショップスタッフを経て、グラフィックデザイナーとしても活動。その後、中目黒にタトゥースタジオ兼オフィス「TAPPEI ROOM」を設立。2022年にはNIKEやUNDERCOVER、BEAMSなどとのコラボレーションも発表。2023年には初の海外でのタトゥーゲストワークや、カルチャー雑誌『EYESCREAM』での4コマ漫画連載もスタート。キャンバスや自分自身の体、人の肌、誌面、服など、全てを自身の表現の場と捉えて活動を続ける。

クロームインダストリーズ（CHROME INDUSTRIES）

1995年アメリカ合衆国にて設立。主に自転車用バッグやアパレル、靴などの製造・販売を行う。特にメッセンジャーバッグで知られており、その耐久性や機能性、都市的なデザインで好評。自転車好きの創業者により、自転車で使うのに適したバッグを自分で作り始めたことが起源。主な特徴は「必要な時に荷物にアクセスしやすい斜め掛け」「荷物を持ち上げて背負う負担を減らすために、肩に背負ってから、バックルを外して、背負う」「斜めに背負ったバッグが前側にずれてこないようにする」「雨でも中身が濡れない」「高い耐久性」の5点。自転車文化と都市文化の融合を象徴するブランド。

クローム・インダストリーズジャパンについて（CHROME INDUSTRIES JAPAN）

クローム・インダストリーズジャパン合同会社は、2013年10月7日に米国本社の100％子会社として設立。日本市場での自社ブランド、アイテムの認知拡大だけでなく、世界にひとつしかないバッグが作れるCHROME CUSTOMS（ https://www.chromeindustries.jp/blogs/chrome-features/chrome-customs ）を提供するなど、日本独自の特色を持つ。CHROME CUSTOMSが縫えるのは日本人のソーワー（バッグメーカー）ただ一人となっている。商号 ：クローム・インダストリーズジャパン合同会社代表者：ジェネラルマネージャー 志賀剛史所在地：東京都港区北青山1-3-6設立 ：2013年10月7日URL ：https://www.chromeindustries.jp/

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