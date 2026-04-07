【主催】稲取地区特別財産運営委員会と【協力】一般社団法人東伊豆町観光協会（所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町：代表理事 加藤昌利）は2025年4月10日（金）～5月6日（水・休）の期間中、ユネスコ世界ジオパークのジオスポットである稲取細野高原にて「細野高原春の散策2026」を開催します。

https://www.hosonokougen.net/post/%E6%97%AC%E3%82%92%E6%91%98%E3%81%BF%E3%80%81%E6%98%A5%E3%82%92%E6%AD%A9%E3%81%8F%E3%80%82%E6%9D%B1%E4%BC%8A%E8%B1%86%E3%80%8C%E7%B4%B0%E9%87%8E%E9%AB%98%E5%8E%9F-%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%95%A3%E7%AD%962026%E3%80%8Dhttps://newscast.jp/attachments/5bbQFQeL0ELTViHBcOjH.pdf

細野高原について

細野高原は伊豆半島ジオパークにも登録されている天城山の高原です。頂上にある三筋山からの伊豆諸島、天城山、風車のパノラマ風景をはじめ、高原内には湿原や湿地もあり貴重な湿原植物を観察することができます。毎年2月の「山焼き」などの草原管理活動により「未来に残したい草原の里100選」にも認定されています。

細野高原春の散策2026

期間中は面積125ヘクタール（東京ドーム26個分）の草原での散策をお楽しみ頂けます。高原内にはワラビなどの山菜が自生しており、期間中は山菜の持ち帰りが自由となっています。また不定休でオープンするカフェでは、地元産の黒文字を使った「くろもじ茶」の提供があります。東伊豆町内に宿泊された方は入山割引券が宿から提供もあります。春の東伊豆のご旅行の際には稲取細野高原にお立ち寄りください。

イベント概要

開催期間: 2026年4月10日（金）～5月6日（水） 開催時間: 8:00～15:00 注意事項: 雨天中止

大人（中学生以上）500円/町内宿泊者 300円子ども（小学生）200円/町内宿泊者 100円※入山料金区分によって料金が異なります。宿泊者の方は、施設が発行する割引券の提示が必要です 。

アクセス

電車・タクシー伊豆稲取駅からタクシーで約15分（片道約1,800円前後が目安） 自家用車駐車場: 細野高原第1・第2駐車場を利用 ※道幅が狭い箇所があるため、事故防止としてマップに記載された「推奨ルート」の使用が呼びかけられています。

お問合せ

東伊豆町観光協会: 0557-95-0700

会社概要

社名 ：一般社団法人 東伊豆町観光協会代表者：代表理事 加藤 昌利所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354 １F設立 ：2015年3月URL ：https://www.e-izu.org/