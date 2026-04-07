【埼玉県】クラウドファンディングを活用し購入！新規デザイン・チェア体験イベントを開催

埼玉県

県立近代美術館は、開館当初からデザイン・チェアの収集を行っており、「椅子の美術館」と呼ばれています。

この度、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを実施し、デザイン大国として知られるフィンランドのデザイナー、エーロ・アールニオが手掛けた名作椅子《ボールチェア》を新たに購入することができました。《ボールチェア》は、本日4月7日（火曜日）から当館で展示公開するとともに、下記のとおり実際に座ることのできるイベントを開催します。

１ イベント概要

（１）日時

令和8年4月19日（日）13時30分～16時30分

令和8年4月26日（日）13時30分～16時30分

（２）場所

埼玉県立近代美術館1階エントランス

（３）参加費

無料

（４）参加方法

当日先着順（事前申込不要）

２ 購入したデザイン・チェア

エーロ・アールニオ（1932-）は、家具デザインの分野で国際的に活躍する、フィンランドを代表するデザイナー。1960年代以降、繊維強化プラスチックなど新しい素材の探求に力を入れながら、曲線を主調とする斬新かつ遊び心のあるデザインを試みました。1963年にデザインされた《ボールチェア》は彼の代表作で、球体が宙に浮かぶような構造とポップな色彩を特徴としています。ユートピア的な近未来を予感させるこの椅子は、アメリカとソ連が宇宙開発を進めた1960年代において、宇宙旅行やSFに魅了された大衆の志向にも合致するものでした。

エーロ・アールニオ《ボールチェア》デザイン：1963年、製品化：1966年

1966年のケルン国際家具見本市で発表され、世界的な評価を獲得。現在では、ヴィクトリア＆アルヴァート博物館（イギリス）、ヴィトラ・デザイン・ミュージアム（ドイツ）などに所蔵されています。

今回購入した《ボールチェア》は、1996年から2016年までデザイナーから認可を受けて製造を行ったアデルタ社製のものです。シェルが白、座面が黒のタイプで、アールニオ自身が最も好んだ配色といわれています。

３ 会場・交通案内

県立近代美術館

〒330-0061さいたま市浦和区常盤9-30-1

JR京浜東北線北浦和駅西口より徒歩3分（北浦和公園内）。JR東京駅、新宿駅から北浦和駅まで、それぞれ約35分。

当館に専用駐車場はありませんが、提携駐車場「タイムズ埼玉県立近代美術館東」では駐車料金の割引があります（企画展観覧で300円引き、MOMASコレクション観覧で100円引き）。

団体バスは事前に御相談ください。お体の不自由な方の来館には業務用駐車場を提供いたします。ただし、台数に限りがありますので事前に御連絡をお願いします。

【参考情報】

ホームページ：https://pref.spec.ed.jp/momas/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/momas_kouhou

公式Facebook：https://www.facebook.com/momaspr

お問い合わせ先

教育局 近代美術館 教育・広報担当

電話 048-824-0110

E-mail p240111@pref.saitama.lg.jp