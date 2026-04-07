社員の“挑戦”を称え、つながりを生む。

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ取締役代表執行役社長：奥村 幹夫）は、グループ社員一人ひとりの挑戦を後押しし、称えることでＳＯＭＰＯの価値創造へとつなげ、多様性や人とのつながりを大切にするカルチャーを創造・拡大することを目的とした「ＳＯＭＰＯグループアワード２０２５」を開催しました。２０２２年度の創設から３回目を迎えた今回のアワードは、「すべての挑戦にエールを。～つなぐ・つながる～」をコンセプトに、国内外のグループ社員から数多くの挑戦（取組み）がエントリーされ、盛況のうちに幕を閉じました。

１．「ＳＯＭＰＯグループアワード」とは ～挑戦と賞賛の文化を育むプラットフォーム～

「ＳＯＭＰＯグループアワード」は、社員一人ひとりのＭＹパーパスに基づく、 ＳＯＭＰＯのパーパス実現につながるアイデアや取組みを称え合うためのグループ横断の社内表彰制度です。保険事業に留まらず、介護、ウェルネス、デジタル事業など、多岐にわたる事業を展開するＳＯＭＰＯグループにとって、多様なバックグラウンドを持つ社員同士が互いの取組みを知り、称え合い、「つながる」ことは、新たな価値創造の源泉となります。

３回目となる今年度は、公募で集まった社員自らが審査に加わる「サポーター制度」を新たに導入するなど、社員の参画をさらに促進。最終選考の投票にも多くの社員が参加し、国内外の多様な事業や仲間の取組みに触れることで、グループの一体感を高める貴重な機会となりました。

２０２５年度の「ＳＯＭＰＯグループアワード」の概要や、受賞者の一覧につきましては、以下のページよりご覧いただけます。

https://www.sompo-hd.com/-/media/hd/files/csr/action/employee/content6/awards/awards2025.pdf?la=ja-JP

２．今後について

ＳＯＭＰＯグループは、これからも社員一人ひとりの挑戦を後押しし、社会への新たな価値創造を続けていきます。「ＳＯＭＰＯグループアワード」を、社員が日々の仕事の中で挑戦し、成長し、互いにつながるための持続的なプラットフォームとして、今後も進化させていきます。

以上