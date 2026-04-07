女性の「働く」をワンストップで支援　女性活躍推進拠点コーナー新設

豊中市

豊中市は、再就職やキャリア形成、職場での悩みなど、「働く女性」が抱えるさまざまな課題をワンストップで相談できる拠点として、とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ内に「女性活躍推進拠点コーナー」を新設しました。

豊中市では、市内に住む就学前児童の母親の8割以上、小学生の母親の約７割が就労を希望しています。

こうした状況を踏まえ、市は駅前という立地を生かし、気軽に立ち寄れる拠点を設置しました。就労や起業をめざす女性への相談支援を一体的に行うことで、女性活躍推進につなげます。

女性活躍推進拠点コーナーの詳細

女性活躍推進拠点コーナー

●場所：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 情報ライブラリー内

（豊中市玉井町1丁目１番１-501号＜阪急豊中駅西側「エトレとよなか」５階＞）

●電話：06-6844-9778

●利用日・時間：月曜～土曜日10時～20時 日曜日10時～17時

（資料の閲覧以外の各種メニューは17時まで）

●休館日：水曜日

●情報ライブラリーの休室日：

毎月最終火曜日、祝日（祝日が日曜日の場合は開室）、

年末年始、特別整理期間

【開設記念ミニセミナー】

日時：４月16日（木）10時45分～11時30分

（午後は個別相談を実施）

内容：ハローワーク職員による再就職に向けた準備や心構えの話

【各種相談】

・出張ハローワークをはじめ「働く」ことに関する悩み相談

・事業者向け社労士相談や女性起業家による相談など

▼セミナーの申込みその他詳しい内容については市ホームページをご覧ください。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/danjokyoudou/zyoseikatuyakusuisin.html