アロマ香るシートに新フレグランス登場。上品な香りとやさしい使い心地でさっぱり拭けて素肌サラサラ
株式会社グローバルプロダクトプランニング
・飴ハッカ（ミントキャンディー）
・薔薇実（ローズヒップ）
上品な香りとメントール不使用のやさしい使い心地で素肌を拭ける、人気の『ゆるりと リフレッシュシート』（株式会社グローバルプロダクトプランニング：東京都渋谷区南平台町）に、暑い季節におすすめの数量限定新フレグランス「飴ハッカ（ミントキャンディー）」と甘酸っぱいバラの実と花の香り「薔薇実（ローズヒップ）」が仲間入り。4月7日に発売します。
1枚でからだも顔も拭けるアロマ香るボディー＆フェイスシート
汗・皮脂を吸着するサラサラパウダー*配合。やわらかな厚手シートで、汗やベタつきをしっかりと拭き取り心地よい香りで整えます。
メントール不使用のやさしい使用感だから、お子さまにもお使いいただけます。
*タルク、シリカ
やわらか厚手シートのサイズはW150×H200ｍｍ
ヘリンボーン柄の凸凹で拭き取りやすく、さらさら素肌に。
ゆるりと アロマ香るリフレッシュシート（ボディー＆フェイス）
全3種 価格 550円（税込）
・飴ハッカ（ミントキャンディー） ・薔薇実（ローズヒップ） ・金木犀（キンモクセイ） ゆるりと アロマ香るリフレッシュシート 20枚入り \550（税込） ・飴ハッカ（数量限定） ・薔薇実 ・金木犀 ●GPPオンラインショップなどで販売 ●製品お問い合わせ先 グローバルプロダクトプランニング 03-3770-6170 https://www.gpp-shop.com
ゆるりと YURURITO :
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・薔薇実（ローズヒップ） ・金木犀（キンモクセイ） ゆるりと アロマ香るリフレッシュシート 20枚入り \550（税込） ・飴ハッカ（数量限定） ・薔薇実 ・金木犀 ●GPPオンラインショップなどで販売 ●製品お問い合わせ先 グローバルプロダクトプランニング 03-3770-6170 https://www.gpp-shop.com
・金木犀（キンモクセイ）
ゆるりと アロマ香るリフレッシュシート 20枚入り \550（税込）
・飴ハッカ（数量限定）
・薔薇実
・金木犀
●GPPオンラインショップなどで販売
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