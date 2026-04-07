アロマ香るシートに新フレグランス登場。上品な香りとやさしい使い心地でさっぱり拭けて素肌サラサラ

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株式会社グローバルプロダクトプランニング

上品な香りとメントール不使用のやさしい使い心地で素肌を拭ける、人気の『ゆるりと リフレッシュシート』（株式会社グローバルプロダクトプランニング：東京都渋谷区南平台町）に、暑い季節におすすめの数量限定新フレグランス「飴ハッカ（ミントキャンディー）」と甘酸っぱいバラの実と花の香り「薔薇実（ローズヒップ）」が仲間入り。4月7日に発売します。





1枚でからだも顔も拭けるアロマ香るボディー＆フェイスシート


汗・皮脂を吸着するサラサラパウダー*配合。やわらかな厚手シートで、汗やベタつきをしっかりと拭き取り心地よい香りで整えます。


メントール不使用のやさしい使用感だから、お子さまにもお使いいただけます。


*タルク、シリカ




やわらか厚手シートのサイズはW150×H200ｍｍ


ヘリンボーン柄の凸凹で拭き取りやすく、さらさら素肌に。




ゆるりと　アロマ香るリフレッシュシート（ボディー＆フェイス）

全3種　　価格 550円（税込）



・飴ハッカ（ミントキャンディー）





・薔薇実（ローズヒップ）





・金木犀（キンモクセイ）







ゆるりと　アロマ香るリフレッシュシート　20枚入り　\550（税込）


・飴ハッカ（数量限定）


・薔薇実


・金木犀



●GPPオンラインショップなどで販売


ゆるりと　YURURITO :
https://www.gpp-shop.com/shop/c/c4020
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