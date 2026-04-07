アロマ香るシートに新フレグランス登場。上品な香りとやさしい使い心地でさっぱり拭けて素肌サラサラ

株式会社グローバルプロダクトプランニング

上品な香りとメントール不使用のやさしい使い心地で素肌を拭ける、人気の『ゆるりと リフレッシュシート』（株式会社グローバルプロダクトプランニング：東京都渋谷区南平台町）に、暑い季節におすすめの数量限定新フレグランス「飴ハッカ（ミントキャンディー）」と甘酸っぱいバラの実と花の香り「薔薇実（ローズヒップ）」が仲間入り。4月7日に発売します。

1枚でからだも顔も拭けるアロマ香るボディー＆フェイスシート

汗・皮脂を吸着するサラサラパウダー*配合。やわらかな厚手シートで、汗やベタつきをしっかりと拭き取り心地よい香りで整えます。

メントール不使用のやさしい使用感だから、お子さまにもお使いいただけます。

*タルク、シリカ

やわらか厚手シートのサイズはW150×H200ｍｍ

ヘリンボーン柄の凸凹で拭き取りやすく、さらさら素肌に。

ゆるりと アロマ香るリフレッシュシート（ボディー＆フェイス）

全3種 価格 550円（税込）