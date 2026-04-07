5周年ツアーのファイナルを飾る追加公演決定！8/29（土）東京国際フォーラム ホールAにて２公演を開催。ディズニー・ワールド・ビート 2026

ハーモニージャパン株式会社

7/29（水）～8/23（日）まで、12都市14公演の全国ツアーを開催する「ディズニー・ワールド・ビート 2026」。

東京芸術劇場での２公演が早くも完売し、大きな期待が寄せられる中、東京国際フォーラム ホールAでの追加公演が決定！

チケット最速先行予約は、4/10（金）正午～先着受付がスタート！

ディズニー・ワールド・ビート 2026：Swing Celebration

8/29（土） 12：00開演（11：00開場）／ 17：00開演（16：00開場）

東京国際フォーラム ホールA

オフィシャルサイト(https://www.harmonyjapan.com/dwb2026/swing)

ディズニー音楽を大迫力のビックバンド・サウンドでお贈りする「ディズニー・ワールド・ビート」。

5周年のツアーファイナルを飾る追加公演では、ディズニー映画の人気楽曲や隠れた名曲の数々をセレクトした『ディズニー・ワールド・ビート5周年記念プログラム』に加え、『Swing Celebration（スウィング・セレブレーション）』をテーマに、ファイナル公演だけのスペシャル・プログラムをお贈りします。

スウィング音楽は、ディズニー映画やディズニーパークに欠かせない心弾むサウンドです！皆さんが良くご存知のメロディーと共に、そのルーツに迫ります。お楽しみに！

by ブラッド・ケリー（音楽監督＆バンドリーダー）

『Swing Celebration（スウィング・セレブレーション）』演奏予定曲

「スウィングしなけりゃ意味ないね／It Don't Mean a Thing」

「イン・ザ・ムード／In the Mood」

「A列車で行こう／Take the A Train」

「チャタヌガ・チュー・チュー／Chattanooga Choo Choo」

「チーク・トゥ・チーク／Cheek to Cheek」

「夜も昼も／Night and Day」

「シング・シング・シング／Sing Sing Sing」 ほか

心躍るリズムとともに、ビッグバンドの響きが会場を熱気とグルーヴで満たします！

この日だけのスウィングの祝祭を、どうぞお楽しみください。

チケット情報

＜Club Harmony 最速先行予約（先着）＞

★受付期間：4/10（金）正午～4/15（水）23:59

ご予約はこちら(https://l-tike.com/clubharmony/)

※予約のお申込みには、Club Harmonyの会員登録が必要です。（登録・年会費無料）

＜Club Harmony / ローソンチケット 先行予約（先着）＞

★受付期間：4/16（木）正午～4/29（水）23:59

＜ぴあ / イープラス 先行予約（先着）＞

★受付期間：4/23（木）正午～4/29（水・祝）23:59

【ファイナル公演限定Tシャツ】を、ご来場の皆さまに当日会場でプレゼント！

＜席種＞

S席：\10,000／A席：\9,000／B席：\8,000／SS席：\13,500／学生席：\3,000

※未就学のお子様のご入場はお断りさせていただきます。

※学生席は、25歳以下の学生を対象に一般発売日より販売いたします。

※車椅子席をご希望の場合は、S席をご購入の上サンライズプロモーション（0570-00-3337）までお問合せください。

7/29（水）～ 8/23（日）全国ツアー開催！チケット販売中！

北海道、仙台、群馬、埼玉、東京、長野、名古屋、京都、神戸、大阪、福岡、鹿児島で全14公演を開催！

5周年を記念した“ベストヒッツ”のほか、“南国クルーズの旅”をコンセプトに、ラテンアメリカの音楽とダンスをフィーチャーしたプログラムをお届けします！

ディズニー・ワールド・ビート 2026：5th Anniversary Tour

▶︎オフィシャルサイト(https://www.harmonyjapan.com/dwb2026/)

▶︎プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000020716.html)

全国ツアーで演奏される楽曲のオリジナル曲／関連曲をあつめた公式プレイリストを公開中！

▶︎「ディズニー・ワールド・ビート」公式プレイリスト(https://open.spotify.com/playlist/2vQtkebP9nyp0RsuLa6jBC?si=1cf8a76ed060430f)

「ディズニー・ワールド・ビート」とは・・

ディズニー映画やテーマパークの音楽を、ジャズやラテン、ソウルなどの多彩なリズムにアレンジし、総勢21名のバンドメンバー＆シンガーによる豪華ビッグバンド・サウンドでお贈りするコンサート。バンドリーダー＆音楽監督を務めるのは、ディズニー音楽のエキスパート、ブラッド・ケリー。

躍動感あふれるアレンジと心地よいリズムに、ジャズ・コンサートが初めての方でも自然と身体がスウィングするはず！物語の世界観を映し出すスクリーンの映像とともに、大迫力のビッグバンド・サウンドをお届けします。

「ディズニー・ワールド・ビート」の歩みを、各ツアーのセットリストと写真で振り返る特設ページも公開中！

▶︎History of "Disney World Beat" (https://www.harmonyjapan.com/dwb/)

公式Xを開設！

プログラムやチケットなど、最新の公演情報をはじめ、ツアーの様子やステージの魅力などをお届けします！

ぜひフォローして、今後の配信をお楽しみください！

ディズニー・ワールド・ビート 公式 X：@DisneyWorldBeat(https://x.com/disneyworldbeat)

公演概要

ディズニー・ワールド・ビート 2026：Swing Celebration

8/29（土） 12：00開演（11：00開場）／ 17：00開演（16：00開場）

東京国際フォーラム ホールA

オフィシャルサイト(https://www.harmonyjapan.com/dwb2026/swing)

※未就学のお子様のご入場はご遠慮いただいております。

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しはいたしません。

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはいたしません。

Presentation licensed by Disney Concerts. (C)︎Disney

■ディズニー・ワールド・ビート 2026 オフィシャルサイト(https://www.harmonyjapan.com/dwb2026/)

■ディズニー・ワールド・ビート 公式 X：@DisneyWorldBeat(https://x.com/disneyworldbeat)

■ハーモニージャパン 公式Instagram：@harmony_japan(https://www.instagram.com/harmony_japan?igsh=MWZtdjJpczlqYTFzYw%3D%3D&utm_source=qr)

■お問い合わせ：ハーモニージャパン／公演事務局(https://www.harmonyjapan.com/contact)

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