Solafune、防衛省防衛研究所「NIDSパースペクティブ」において研究・分析成果が掲載

株式会社Solafune

株式会社Solafune（本社：東京都、以下「当社」）は、我が国唯一の国立の安全保障に関する学術研究機関である防衛省 防衛研究所が国内外に向けて発行する研究書籍シリーズ「NIDSパースペクティブ」の『岐路に立つインド太平洋――陣営間対立の再来か、競争の多元化か――』において、当社が実施した調査・分析に基づく知見およびデータが掲載されたことをお知らせいたします。

■ 掲載内容について

本掲載に関連する調査は、インド太平洋地域を取り巻く国際関係および安全保障環境について、日米の民間有識者が有する認識を把握し、その傾向や主要論点等の情報・データを収集・整理することを目的として実施されたものです。本調査において、米中関係の緊張や同盟・パートナーシップの再編、新たな領域を含む安全保障上の課題の拡大など、複合的な情勢を分析しています。

■ 当社の取り組み

当社は本取り組みにおいて、日米の安全保障分野の調査を実施し、インド太平洋地域における安全保障に関する多様なデータ・情報の収集を行いました。さらに、収集した情報およびデータの分析を行い、報告書として体系的に取りまとめました。これらの成果は、同研究書籍内において参考情報として掲載され、分析の一助として活用されています。

今回の掲載は、当社の調査設計力、データ収集能力、ならびに分析・レポーティングの専門性が、安全保障分野における高度な研究領域においても有用であることを示すものと受け止めております。

■ 掲載書籍・リンク

『岐路に立つインド太平洋――陣営間対立の再来か、競争の多元化か――』掲載ページ

https://www.nids.mod.go.jp/publication/perspective/j2026.html(https://www.nids.mod.go.jp/publication/perspective/j2026.html)

※本書は防衛研究所が発行する研究書籍シリーズ「NIDSパースペクティブ」の一冊として公開されています。

■ 株式会社Solafuneについて

Solafuneは、「Hack The Planet.」を掲げ、衛星データ（GEOINT）をはじめ、OSINT・SIGINTなど多様な情報を統合解析するインテリジェンス基盤を開発するテクノロジー企業です。防衛・安全保障領域を中核に、資源、防災、農業、インフラ監視などへ技術を応用し、政府機関や国際機関の意思決定を支える「Planetary Intelligence OS」の構築を推進しています。

会社概要

会社名: 株式会社Solafune

代表者: 代表取締役CEO 上地 練

所在地: 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 28F

設立: 2020年5月

事業内容: インテリジェンス技術の開発、データ解析プラットフォーム運営、関連サービスの提供

URL: https://company.solafune.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Solafune 広報担当

E-mail: pr@solafune.com