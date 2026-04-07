初音ミクの欧州ツアー、開催規模を拡大！　初のリスボン公演が追加に！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、2026年11月12日からスタートする『初音ミク』の欧州ツアー「HATSUNE MIKU EXPO 2026 EUROPE」の追加公演を決定いたしました。すでに発表しているマドリードでの公演数が増えるほか、新たにリスボンでの公演が追加となります。初音ミクがリスボンでライブパフォーマンスを披露するのは、今回が初のことです。

新たな公演スケジュールでは、2026年11月12日のロンドン公演を皮切りに、ブリュッセル、アムステルダム、ベルリン、デュッセルドルフ、パリ、マドリード、リスボンの8都市を巡ります。追加公演のチケットは、現地時間の2026年4月10日午前10時から一般発売予定です。

▼「HATSUNE MIKU EXPO 2026 EUROPE」公式WEBサイト

https://mikuexpo.com/europe2026/

2026年は2つの海外ツアーを実施！ 4月12日からは、北米15都市を巡演！

「HATSUNE MIKU EXPO」（通称「MIKU EXPO」）は、バーチャルシンガー・初音ミクの世界ツアーシリーズです。2014年のジャカルタ公演を皮切りに、北米、欧州、オセアニアなど、様々な地域でツアーを実施。2025年11月には初のアジアツアーも完走し、これまでに世界50都市にて計120公演を実施いたしました。

過去の「HATSUNE MIKU EXPO」公演の様子１.過去の「HATSUNE MIKU EXPO」公演の様子２.

シリーズ12年目にあたる2026年は、欧州ツアーの前に北米ツアー「HATSUNE MIKU EXPO 2026 North America」(https://mikuexpo.com/na2026/)が予定されており、4月12日のシカゴ公演を皮切りに北米15都市を約40日間かけて巡ります。どなたでも無料でダウンロードいただける英語のデジタルガイドブック（https://mikuexpo.com/na2026/images/na2026_guidebook.pdf）では、北米ツアーの公式ビジュアルやグッズの紹介をはじめ、「HATSUNE MIKU EXPO 2026」テーマソングの歌詞や、4コマ漫画、クロスワードパズルなど様々なコンテンツを掲載。ツアーへの参加が難しい皆さまにも「MIKU EXPO」気分をお楽しみいただける内容となっております。

また、「HATSUNE MIKU EXPO 2026」テーマソング『CONNECT:COMMUNE』（FLAVOR FOLEY feat. 初音ミク）のミュージックビデオも、初音ミク公式YouTubeチャンネル「39ch（ミクチャンネル）」で公開中です。音楽は、Jamie Paigeさん、Vane Lilyさん、ricedeityさんの3名で構成されているアメリカの音楽サークル「FLAVOR FOLEY」による制作で、アニメーションは、Louie Zongさんにご制作いただきました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cF91xil98Mc ]

欧州ツアーのサブイベント情報等は、今後随時「HATSUNE MIKU EXPO」公式WEBサイト・Xアカウントより発信してまいります。世界に羽ばたく初音ミクの国外の展開にも、どうぞご注目ください。

「HATSUNE MIKU EXPO 2026 EUROPE」開催概要

▼イベント名称

HATSUNE MIKU EXPO 2026 EUROPE

▼イベントテーマ

スチームパンク

▼公演日程

2026.11.12 Thu. ロンドン〈The O2〉

2026.11.14 Sat. ブリュッセル〈ING Arena〉

2026.11.15 Sun. アムステルダム〈AFAS Live〉

2026.11.17 Tue. ベルリン〈Velodrom〉

2026.11.20 Fri. デュッセルドルフ〈PSD Bank Dome〉

2026.11.22 Sun. パリ〈Accor Arena〉

2026.11.24 Tue. マドリード〈Palacio Vistalegre〉 ★追加決定

2026.11.25 Wed. マドリード〈Palacio Vistalegre〉

2026.11.27 Fri. リスボン〈Sagres Campo Pequeno〉 ★追加決定

▼公式WEBサイト／Xアカウント

公式WEBサイト：https://mikuexpo.com/europe2026/ ※英語のみ

公式X：https://x.com/mikuexpo ※英語のみ

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 国際ビジネスチーム

E-mail：intlbiz@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/