いなば食品　年齢上限を設けない勤務体制により、最高齢の89歳営業社員が現役で活躍中！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、年齢にとらわれず働き続けられる環境づくりの一環として、2022年に「定年制」を事実上廃止いたしました。このたび、その制度のもと、「日本最高齢の食品営業社員」として活躍する現在89歳の皆木洋一が、2026年5月7日をもって入社25年の節目を迎えます。

■ 年齢の壁を取り払う廃止への思い

当社では、年齢やライフステージにかかわらず、意欲と能力のある社員がいつまでもいきいきと活躍できる環境を大切にしています。その思いを形にするため、2022年4月1日をもって「定年制」を事実上廃止いたしました。経験豊かなシニア層の知見や人脈は、企業にとってかけがえのない財産です。現在では、希望する社員が年齢に関係なく勤務を続けており、皆木のみならず、社内には入社40年を迎える配送センター長や、ペットフード販売歴40年を誇るベテラン営業社員など、長年の経験を持つシニア人材が多数在籍し、第一線で活躍しています。

■ 89歳、前常務取締役が今も現場に立ち続ける理由

年齢の上限なく働ける企業の姿勢を、自らの背中で証明し続けているのが現役営業社員である皆木洋一です。前常務取締役営業本部長という重責を担った後も、御年89歳、社歴25年を迎える現在に至るまで、週5日のフルタイム勤務を続けています。

「営業という仕事が大好きなもんで。人と会うのが私は好きなもんで」と語る皆木は、毎朝3時に起床し、6時30分には出社しています。自分が惚れ込んだ商品を一人でも多くの方にお届けしたいという情熱と、「自分でやると決めたら必ずやる」という実直な信念が、日々の原動力です。

■ 背中で語る「営業の教科書」

皆木の徹底した現場主義は、世代を超えて社内に大きな刺激を与えています。

取締役 食品事業部長 高井善弘のコメント

「社内のみならず、業界でも類を見ない凄さです。実直な信念があり、成果が出るまで諦めない姿勢を持つ大先輩です」

執行役員 東京ペットフード部門長 小長谷昌弘のコメント

「朝が早く、同行すると取引先の重要な幹部の方たちとゆっくりご挨拶ができます。まさに営業の教科書のような方です」

「自分一人では人間は生きられません。人脈が私をここまで育てていただいた」と、皆木は常に周囲への感謝を口にします。「若い頃に思っていたことを、今いなばで全部達成してしまった。もう本当に世界一幸せでございます」と語る屈託のない笑顔は、働くことの本来の喜びや豊かさを私たちに教えてくれます。

いなば食品はこれからも、社員一人ひとりがやりがいを持ち、生涯現役で働き続けられる温かい企業を目指してまいります。

■ 皆木 洋一（みなき よういち）プロフィール

生年月日 ： 1937年2月2日（現在89歳）

入社年月日： 2001年5月7日

略歴 ：食品卸売会社を経て、いなば食品へ入社。前常務取締役営業本部長を歴任し、現在も現役のトップセールスとして活躍中。

いなば食品HP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)