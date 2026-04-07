STマイクロエレクトロニクス、電力供給アプリケーションの消費電力と基板面積を削減する低抵抗パワーMOSFETを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、新しい「Smart STripFET F8」テクノロジーにより最適化された導通損失と小型ダイ寸法を実現した、低オン抵抗（RDS(on)）のパワーMOSFETシリーズを発表しました。車載機器の配電やバッテリ管理など、スペースに制約のあるアプリケーションに最適な製品となっています。

この新シリーズの最初の製品となる「STL059N4S8AG(https://www.st.com/ja/power-transistors/stl059n4s8ag.html?icmp=tt48652_gl_pron_mar2026)」は、0.59mΩのオン抵抗を実現し、PowerFLAT 5 x 6パッケージで提供される、40V / 420A Nチャネル・エンハンスメント・モードMOSFETです。コンパクトなパッケージにより基板面積を削減し、小型制御モジュールの設計を簡略化しながら、その高い熱伝導性と高効率な電力消費によって、厳しい信頼性要件にも適合します。また同製品の最高動作温度は、175°Cまで拡張されています。さらに同製品は、AEC-Q101に準拠する車載対応品として提供され、車載機器の組立工程で採用されている自動光学検査に対応するウェッタブル・フランク・パッケージを採用しています。

STのSmart STripFET F8テクノロジー(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/stripfet-f8-n-channel-low-voltage-power-mosfets-for-automotive-applications.html?icmp=tt48652_gl_pron_mar2026)は、従来のSTripFET F8をベースにそのトレンチ・ゲートを改良し、オン時の特性とサイズ効率をより強化しています。今回発表された製品は、導通損失を最小化することが全体的な効率を改善するための鍵となるアプリケーションに最適です。同製品は特に大電流の配電に適しており、回路遮断を調整可能なSTi²Fuse VIPowerゲート・ドライバと効果的に組み合わせることによって、PCB回路基板やコネクタ、配線を保護します。Smart STripFET F8 MOSFETは、車載用アプリケーションにおいて消費電力を削減することで、より多くのエネルギーをバッテリから車載電気システムに効率的に供給できるため、走行距離の延長に貢献します。また電池セルの状態のモニタリング、バランシング、そして保護を主要な役割とするバッテリ・マネージメント・システム（BMS）においては、MOSFETの低オン抵抗により、バッテリの充放電中の効率が向上されます。

車載グレードのSTL059N4S8AG(https://estore.st.com/en/stl059n4s8ag-cpn.html?icmp=tt48652_gl_pron_mar2026)は、現在量産中です。価格およびサンプル提供については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。電流定格350A、オン抵抗0.75mΩの「STL075N4S8AG」および電流定格780A、オン抵抗0.35mΩの「STK035N4S8AG」は、今後リリースされる予定です。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/stripfet-f8-n-channel-low-voltage-power-mosfets-for-automotive-applications.html?icmp=tt48652_gl_pron_mar2026)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約48,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

パワー・ディスクリート製品グループ

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