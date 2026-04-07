２社アライアンスによる法人向け教育サービス「GETT Proskill」提供開始

株式会社エービーケーエスエスオンライン学習で実務につながるCAD、AIプログラミング、CGモデリング、Officeなど、幅広いテックスキルを学べます。

オンライン学習を通じて、実務に直結したCAD、AIプログラミング、CGモデリング、Officeなど、幅広いテックスキルを習得できる法人向け教育コンテンツサービス「GETT Proskill（ゲットプロスキル）」の提供を、株式会社VOST（本社：東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル東棟、代表者：別所 智広、URL：https://vost.co.jp/(https://vost.co.jp/)）と株式会社エービーケーエスエス（本社：大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-4ルーシッドスクエア新大阪、代表取締役 杉原 康史、URL：https://www.abkss.jp/）の2社が開始いたします。

本サービスは、企業が直面する「人材不足」や「ITリテラシー格差」、そして人材のスキル再構築ニーズ（リスキリング）に対応するため、実務直結型の学習コンテンツを中心に、教育運用支援や助成金活用支援までをワンストップで提供するものです。

株式会社VOSTは、「キャド研」をはじめとしたCAD教育やウェビナーを展開し、実務教育領域で豊富な実績を有しています。GETT Proskillは、こうした教育ノウハウをもとに構築されたサービスです。

人材不足・ITリテラシー不足がDX推進の大きな阻害要因に

企業のデジタル化・DX推進が進む一方で、多くの企業は「人材不足」を最大の障壁として抱えています。総務省の「令和4年版 情報通信白書」によると、デジタル化推進における最大の課題は「人材不足（67.6%）」であり、加えて「知識・リテラシー不足（44.8%）」が大きなボトルネックとなっています。

出典：総務省の令和4年版「情報通信白書」第8節 デジタル活用の動向より抜粋（https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/n3800000.pdf）

また、IT・デジタル人材は全国的に不足しており、今後もスキルギャップが拡大することが予測されています。これは企業にとって、現場の属人化や業務の停滞を引き起こす重大な課題です。

こうした背景から、単なる研修実施ではなく、業務変革に不可欠な能力を社員自身が再構築する「リスキリング（Reskilling）」が企業戦略として注目されています。

しかし、教育設計や学習管理、効果測定などを社内だけで完結することは容易ではなく、運用面での負担が企業の導入障壁になっています。

こうした課題に対し、教育設計から運用・定着までを一体的に支援するのが「GETT Proskill」です。

「GETT Proskill」の特長

「GETT Proskill」は、法人向けに設計されたオンライン学習サービスです。

- 幅広い教育コンテンツ（IT・Office・セキュリティ・DX・AI・CAD等）- LMSによる学習進捗・受講状況の可視化- チェックテストでのスキル評価とフィードバック- オンライン環境での受講に対応し、時間・場所を問わない学習を実現- 導入支援・運用支援をパッケージ化し、教育負担を軽減

導入時のヒアリングから運用開始、学習定着までをサポートし、教育の「やりっぱなし」を防ぐ体制を整えています。

教育管理システム「GETT Proskill LMS」により、進捗や学習履歴を可視化し、教材管理も一元化できます。管理・学習の双方を効率化します。ビジネス基礎コンテンツ・DX一般技術コンテンツ・CAD・AIプログラミング・CGモデリング・Officeなどの幅広いテックスキルを学べます。コンテンツの内容は随時更新されます。詳しくはこちら(https://www.abkss.jp/__/download/69cf67e63aa1652ad302447a/GETTProskill-DX%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf)

詳細を見る :https://www.abkss.jp/service/gettproskill

助成金活用・申請支援

「GETT Proskill」は厚生労働省の人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の申請が可能なサービスです。

お問い合わせはこちら :https://www.abkss.jp/service/gettproskill#696ecaa11587a61a072be03f-017879c886223025d8361df9

提供体制と今後の展開

本アライアンスでは、２社の強みを結集し、教育コンテンツ提供だけでなく、提案・導入支援・運用フォローまでを一貫して提供します。

- 株式会社VOST(https://vost.co.jp/)：教育・技術支援領域における専門性と実践支援- 株式会社エービーケーエスエス(https://www.abkss.jp/)：導入支援・運用支援および顧客対応

今後は、DX推進やITスキル強化のニーズが高い製造業・建設業・サービス業など多様な業種に対して、「GETT Proskill」を展開し、企業の教育課題解決に貢献してまいります。

各社概要

株式会社VOST

所在地：東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル東棟14階

代表者：別所 智広

事業内容：技術・DX支援、教育サービス提供、コンサルティング

URL：https://vost.co.jp/

株式会社VOST 代表者 別所 智広株式会社エービーケーエスエス

所在地：大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-4（ルーシッドスクエア新大阪3階）

代表者：代表取締役 杉原 康史

事業内容：ICT・CAD/CAM/BIM等のソリューション提供、技術支援・教育支援

URL：https://www.abkss.jp/

株式会社エービーケーエスエス 代表取締役 杉原 康史

お問い合わせ

株式会社エービーケーエスエス

TEL：06-6321-8510

MAIL：contact_@abkss.jp

URL：https://www.abkss.jp/

サービス詳細：https://www.abkss.jp/service/gettproskill