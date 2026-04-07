埼玉県物産観光協会 秩父札所午歳総開帳記念ツアー『若手僧侶と巡る秩父巡礼 ～12年に一度の総開帳へ。神社も寺も巡る、はじめてでも安心の巡礼体験。～』申込受付中！

札所僧侶が同行し、貸切バスにも一緒に乗車してご案内！白装束を着て本格的な巡礼を体験しながら、気さくなお坊さんと過ごす特別な一日をお楽しみください。

一般社団法人埼玉県物産観光協会イメージ

【12年に一度の午歳総開帳にあわせた特別ツアー】

「午歳総開帳」は、埼玉県の秩父地域にある34寺院（秩父札所）で12年に一度行われる総開帳。江戸時代から続く伝統行事でもあり、普段は見ることのできない観音様が一斉に公開されることから、この期間は秩父地域全体がパワースポットになるとも言われています。秘仏の公開をはじめ、この期間（令和8年3月18日（水）～11月30日（日））だけお楽しみいただける特別体験もございます。

◆おすすめポイント

・白装束で巡る、特別でスピリチュアルな一日。

・「秩父銘仙」を使用したオリジナル納経帳。

・住職と語らいながらいただく精進料理の昼食。

総開帳の期間は2026/3/18-11/30総開帳期間中のみ記念御朱印を授与精進料理（イメージ）

◆参拝札所

1番 四萬部寺、10番 大慈寺、13番 慈眼寺、28番 橋立堂、29番 長泉院

１番 四萬部寺13番 慈眼寺28番 橋立堂

◆ツアー概要

【旅行日】2026年5月17日(日)

【旅行代金】17,500円

【発着地】西武秩父駅

【食事】昼食1回：精進料理

【添乗員】同行してお世話します

【交通】貸切バス利用（秩父鉄道観光バス予定）

◆ツアーの詳細とご予約

近畿日本ツーリスト

https://www.knt.co.jp/ec/2026/chichibu/index.html