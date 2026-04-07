埼玉県物産観光協会 秩父札所午歳総開帳記念ツアー『若手僧侶と巡る秩父巡礼 ～12年に一度の総開帳へ。神社も寺も巡る、はじめてでも安心の巡礼体験。～』申込受付中！

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一般社団法人埼玉県物産観光協会

札所僧侶が同行し、貸切バスにも一緒に乗車してご案内！白装束を着て本格的な巡礼を体験しながら、気さくなお坊さんと過ごす特別な一日をお楽しみください。


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【12年に一度の午歳総開帳にあわせた特別ツアー】


「午歳総開帳」は、埼玉県の秩父地域にある34寺院（秩父札所）で12年に一度行われる総開帳。江戸時代から続く伝統行事でもあり、普段は見ることのできない観音様が一斉に公開されることから、この期間は秩父地域全体がパワースポットになるとも言われています。秘仏の公開をはじめ、この期間（令和8年3月18日（水）～11月30日（日））だけお楽しみいただける特別体験もございます。



◆おすすめポイント


・白装束で巡る、特別でスピリチュアルな一日。


・「秩父銘仙」を使用したオリジナル納経帳。


・住職と語らいながらいただく精進料理の昼食。



総開帳の期間は2026/3/18-11/30

総開帳期間中のみ記念御朱印を授与

精進料理（イメージ）


◆参拝札所


1番 四萬部寺、10番 大慈寺、13番 慈眼寺、28番 橋立堂、29番 長泉院



１番 四萬部寺

13番 慈眼寺

28番 橋立堂


◆ツアー概要


【旅行日】2026年5月17日(日)


【旅行代金】17,500円


【発着地】西武秩父駅


【食事】昼食1回：精進料理


【添乗員】同行してお世話します


【交通】貸切バス利用（秩父鉄道観光バス予定）



◆ツアーの詳細とご予約


近畿日本ツーリスト


https://www.knt.co.jp/ec/2026/chichibu/index.html