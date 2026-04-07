爽やかに春を感じるパフェ「果房 メロンとロマン」からパフェ２種登場

青森県つがる市

「青森県つがる市（市長：倉光 弘昭／以下、つがる市）」のアンテナショップである日本初メロン専門工房「果房 メロンとロマン」（東京・神楽坂）では、メロンの新たな魅力を伝える季節メニューを展開しています。

4月8日（水）からスタートする春メニューでは、新作1種+人気投票で復活した1種の計2種類のパフェがメニューに並びます。

【新作】シトラスジンジャーで春の訪れを感じるパフェ

●メロンとシトラスジンジャーの爽やかパフェ（2,300円）

みずみずしいメロン果肉とメロンジェラートに、レモンカシスの甘酸っぱさと生姜果肉ジュレを重ねた春らしい一品。いちごムースとライム香るジンジャーゼリーのやさしいアクセントに、仕上げに添えたジンジャーエールシロップで味わいの変化もお楽しみいただけます。甘みと酸味が心地よく調和するパフェです。

【復活】Instagram人気投票で選ばれたモンブランパフェが春メニューに登場

今年も果房 メロンとロマンInstagramでパフェの人気投票を実施。3回目の実施となる今回選ばれたのは「メロンのモンブランパフェ」でした。投票ご参加いただいた皆さんありがとうございました。

●メロンのモンブランパフェ（2,500円）

メロンのモンブランの中に、あんぽ柿とメロンの大福、甘酒とメロンのババロアなど、和のスイーツがたくさん眠っています。

添えられているメロンのゆずシロップで、味の変化をお楽しみください。

パフェと一緒に頼みたいおすすめドリンク

●専門店のメロンクリームソーダ（780円）

ちょっと懐かしいメロンクリームソーダが、本物のメロンだけを使うことによって、生まれ変わりました。仕上げには、特製のメロンジェラートをトッピング。

●メロンとレモネード（780円）

生のメロン100％の贅沢ピューレと、レモンを三温糖でじっくり煮詰めた自家製レモネードを2層にした、専門店ならではのメロンドリンク。まぜながら飲んで、味の変化を楽しんでみてください。

※表記の価格はすべて税込みです。

■青森県つがる市アンテナショップ メロン専門工房「果房 メロンとロマン」基本情報

・名 称：「果房 メロンとロマン」

・場 所：東京都新宿区神楽坂3-6-92

・営 業 時 間：水～日11:30～17:30 ※月・火が祝日の際は営業

・電 話 番 号：03-6280-7020

・ 公式サイト ：melon-roman.com

・ Instagram ：https://www.instagram.com/melonandroman?igsh=M2c2Ym94bXlveW10

2019年7月7日、青森県つがる市（市長：倉光 弘昭）は、東京・神楽坂に、特産品の一つである“メロン”に特化したアンテナショップをオープンしました。

「果房 メロンとロマン」は、『メロンをもっと愛される果物にしたい』という「ロマン」を掲げて生まれた、日本初のメロン専門工房です。市町村別でのメロンの産出額が全国第4位（農林水産省2023年市町村別農業産出額（推計））を誇るつがる市のアンテナショップとして運営し、メロンを通じてつがる市を広く知ってもらうことを目的としています。

国内から集めた旬のメロンを使用したオリジナルメニューをカフェとテイクアウトでご提供。特注のメロン色のタイルがシンボルのショップは、「味わう、香る、見る、聴く、触る」五感のすべてでメロンを体験し、メロンを気軽に楽しみながら、深く知ることができる空間となっています。

店舗ロゴ店舗外観店舗内観（1F）店舗内観（2F）