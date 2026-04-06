株式会社UnlocX

技術と集合知で食の可能性をUNLOCKし、食農を軸とした新産業創造を目指す株式会社UnlocX（本社：東京都港区、代表取締役：田中宏隆）は、テックプランター等の企画・運営を通して科学技術を社会実装することに取り組む株式会社リバネス（本社：東京都新宿区、代表取締役 グループCEO：丸 幸弘）と「Foodtech Venture Day NEO Vol.5 特別編～食のバリューチェーンの再構築に挑む Collective Open Dialogue～」（以下 : FVD NEO）を2026年4月24日（金）に開催いたします。

FVD NEOはこれまで、新たな食の創造に向けたピッチイベントとして回を重ねてまいりましたが、Vol.5では特別編として、登壇者だけでなく参加者全員が対話に加わる「大会議」形式で実施します。

本イベントでは、生産・加工・流通・外食といった「食のバリューチェーン」全体を俯瞰し、その再構築に向けた具体的アクションを議論します。領域の垣根を越え、食のバリューチェーンのシステムチェンジに挑むチェンジメーカーをパネリストに迎え、「小売の本質的意義」「生産者の価値」「フードロス・鮮度からの解放」という3つの観点から各社の取り組みを紹介。現場で見えているにもかかわらず十分に可視化されていない課題や、現場で生まれつつある実践知・問いを持ち寄ります。

パネルディスカッションでは、事例共有にとどまらず、「企業や産業を超えて解くべき本質的課題は何か」「具体的なネクストアクションは何か」「本気で取り組む仲間は誰か」まで踏み込んだ対話を行い、登壇者・参加者・行政・企業・スタートアップ・アカデミアが一体となって「次の共創の一手」を確定させることを目指します。

■ 「Foodtech Venture Day NEO Vol.5」開催概要

開催日時：2026年4月24日（金）16：30～21：15（開場16：00）

会 場：港区立産業振興センター（東京都港区芝５丁目３６－４ 札の辻スクエア 11階）

参加方法：要事前申込・チケットをお申し込みの上ご参加いただけます

チケットURL：https://peatix.com/event/4926124

主催：株式会社UnlocX、株式会社リバネス

共催：港区立産業振興センター

■ アジェンダ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147165/table/27_1_bfdcc637a172dc75bfcc7c26bd86a238.jpg?v=202604070551 ]

※スケジュールは予定なく変更される場合がございます

■ イベントへの申込みについて

本イベントへの参加は事前申し込み制です。こちらのチケットサイトよりお申込みください。

チケット購入はこちら :https://peatix.com/event/4926124



本イベントへの詳細はWebサイト(https://fvd.unlocx.tech/events/vol5)をご覧ください。

Foodtech Venture Day NEO : https://fvd.unlocx.tech/

■ UnlocXについて

株式会社UnlocX：https://unlocx.tech/

「日本と世界に眠る技術・技・文化・人財の可能性を開放（UNLOCK)し、世界に最高の価値で繋げ、日本そして世界がより良い状態になっていくことを目指す」という思いのもと、国内外の様々な産業の交点となり、既存の枠組みにとらわれない自由な発想で、多様なステークホルダーが参画できる共創型の研究＆事業開発の場を構築します。