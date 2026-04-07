採用・定着から生産性向上まで貢献する福利厚生の活用が評価され、「ハタラクエール2026」に認証

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、福利厚生の充実・活用に取り組む法人を認証する「ハタラクエール2026」において、「福利厚生推進法人」として認証されました。今後も、スリーエーコンサルティングは従業員や関わってくださる方が、自信、志を持って、笑顔でいきいきと働きやすい環境をつくり、会社の成長へと繋げてまいります。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・評価いただいた点

採用・定着だけでなく、生産性やモチベーション向上まで福利厚生をしっかり活用できている点に加え、従業員ニーズを把握し、目的を明確にしたうえで制度運用ができている点も評価いただきました。

・ハタラクエールとは

ハタラクエール（福利厚生表彰・認証制度）は、福利厚生の充実・活用に力を入れる企業・団体・自治体（以下、法人）を表彰する制度です。福利厚生の一層の普及・発展を目的に、優れた福利厚生を実施する法人、およびこれから福利厚生の充実を図ろうとする意欲ある法人を表彰・認証します。これまでに延べ554法人が表彰・認証されています。

■「ハタラクエール」公式サイト

https://fukurikosei-hyosyo.com/

・スリーエーコンサルティングの福利厚生について

採用・定着に加え、生産性やモチベーションの向上、ならびに従業員ニーズに基づく制度運用が評価された福利厚生をご紹介します。

表彰制度 ：社長賞・新人賞など、多様な表彰で成果や取り組みを評価

部門ワーケーション：気分転換やコミュニケーション促進を目的に、チームで場所を変えて働く際の費用を補助

ブメシ制度 ：部署内コミュニケーションのための懇親会費用を補助（5,000円支給）

イベント支援制度 ：部門間の交流促進を目的に、部活動や社内イベントの費用を支援

キャリチャレ ：希望する部署への異動願いと職場体験ができる制度

スリーエーコンサルティングは従業員や関わってくださる方が、自信、志を持って、笑顔でいきいきと働きやすい環境をつくり、会社の成長へと繋げてまいります。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/・株式会社スリーエーコンサルティングについて

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：259名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人コンサルティングサポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人