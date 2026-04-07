4月29日より「KIKUSUI蔵GARDEN 1st アニバーサリーウィーク」を開催

菊水酒造株式会社

菊水酒造株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役社長：高澤大介）は、「KIKUSUI蔵GARDEN」の1周年となる2026年4月29日(水)から5月6日(水)まで、お客様への感謝を込めて、さまざまな体験企画を開催します。（一部は要予約）

「発酵であそぼう！！！」予約受付がスタートしたイベント・ワークショップ

5月2日 春の和菓子づくり体験

あやめや春のお花をモチーフにした、かわいい上生菓子を手づくりします。中に使うあんこは、菊水酒造オリジナルの発酵あん。

米麹の自然な甘みと小豆の風味が調和した、やさしい味わいのあんこです。和菓子づくりが初めての方でも、先生がやさしく教えてくれるので安心です。親子で学びながら、日本の季節の美しさを感じるひとときを過ごしてみませんか？

■ 参加費：大人2,000円・子ども1,000円

■ 定員20名

■ご予約はこちら

https://kikusui-kamosudemitasu.com/event/detail/y56wlg3ob3/

5月4日 土蔵で聴く真打の落語

客席との距離が近く、演者の息づかいまで感じられる、特別な空間で落語家 立川流 真打 志の彦さんの独演会を開催！落語は「大人のもの」と思っていませんか？実は、小学生でも思わず笑ってしまう、わかりやすく楽しいお話がたくさんあります。今回ははじめての落語体験にもぴったりの内容。親子で一緒に笑いながら、ことばの面白さや日本の文化にふれてみませんか。

■ 参加費：大人3,000円・子ども1,500円

■ 定員20名

■ご予約はこちら

https://kikusui-kamosudemitasu.com/event/detail/5lmt2j4u3-kk/

5月４日 発酵あんでつくる笹団子づくり体験【午前の部・午後の部】

菊水酒造オリジナルの「発酵あん」を使って、新潟に古くから伝わる郷土菓子作りを、親子で体験しませんか？蒸し上がる笹の香りと、米麹由来の自然な甘みのあんこ。五感で楽しむひとときをお過ごしください。おひとり3つずつ作り、蒸したてを1つ試食し、残りはお持ち帰りいただけます。

■ 参加費：大人 2,000円・子ども 1,000円

■ 定員10名

■ご予約はこちら

【午前の回】10：00～11：30

https://kikusui-kamosudemitasu.com/event/detail/i5g92tdnd/

【午後の回】13：30～15：00

https://kikusui-kamosudemitasu.com/event/detail/uabz5c4ouau/

Comming Soon

■4月29日（水）発酵ワークショップ：おかしなこうじやさんと親子でつくる はじめての塩こうじ

■5月1日（金）発酵ワークショップ：おかしなこうじやさんと麹でつくる やさしい甘酒

■5月3日（日）日本酒イベント：３蔵で味わう日本酒の個性talk＆テイスティング会

■5月5日（火）北越後ワークショップ：加治川たんけん隊！水と生き物のひみつを探ろう！

詳細は「菊水かもすでみたす」サイトへ

https://kikusui-kamosudemitasu.com/(https://kikusui-kamosudemitasu.com/)

※イベントの内容はやむを得ない事情により変更となる場合がございます。

土蔵のフリーライブや屋外スペース”あそびば”にミニマルシェも出現

・4月29日（水）土蔵ライブ：三味線・更家健吾×リカによるライブ

・4月29日（水）ミニマルシェ：OLIOLI FLOWER（お花）・くどうもちや（和菓子）

・5月2日（土）ミニマルシェ：くどうもちや（和菓子）・つなぐ便（有機野菜）

開催時間・詳細は公式Instagramへ

https://www.instagram.com/kikusui_kura_garden/(https://www.instagram.com/kikusui_kura_garden/)

「KIKUSUI蔵GARDEN」とは

菊水酒造が手掛ける、”発酵”をテーマにした交流の場。北越後・加治川のほとりの緑に囲まれた蔵の中にあり、ラボ、ショップ、カフェ、土蔵で構成されています。お酒を飲む人も飲まない人も、発酵の奥深さや文化を五感で体験でき、“発酵”が生み出す“ワクワク”に出会える酒蔵空間です。

Photo：Takumi Ota

ラボ

発酵について理解を深める場。ワークショップや展示などを通じて、発酵がもたらす変化を見つけて楽しむ実験スペースです。

大人も子どもも一緒に楽しめるワークショップも人気明治時代の古材を梁に活かし、月日を重ねて醸しだす佇まいショップ

日本酒や発酵食品、オリジナルの酒器や小物などを幅広く取りそろえています。ワンコインで試飲が楽しめるほか、オーダーをいただいてからその場で瓶詰めするしぼりたての限定酒がお土産にも人気です。

※新商品が登場します！

カフェ

酒蔵ならではの麹や酒粕など発酵食材を利用したブランチやスイーツをはじめ、こころもからだにもうれしいメニューが充実。枯山水の日本庭園を眺めながら寛ぐことができます。

※新メニューが登場します！

Photo：Takumi OtaPhoto：Takumi Ota土蔵

菊水酒造創業家の蔵を改築したイベント空間。扉をあけると、高く広がる天井と、柔らかな陰影、音の響きが全身を包みこみます。演奏会や落語会、朗読会や展示イベントなど、間近で楽しめる特別な場です。

新緑の「KIKUSUI蔵GARDEN」で皆様のご来場をお待ちしております。

アクセス情報

■ お車でお越しの場合

日本海東北自動車道 新発田ICより約10分

■ 公共交通機関でお越しの場合

山形方面から羽越本線「新発田駅」下車→タクシーにて約10分

東京方面から上越新幹線「新潟駅」下車→白新線に乗換「新発田駅」下車→タクシーにて約10分

大阪方面から信越本線「新潟駅」下車→白新線に乗換「新発田駅」下車→タクシーにて約10分

会社概要

名称：菊水酒造株式会社

本社所在地：新潟県新発田市島潟７５０

代表者：代表取締役社長 高澤 大介

創業：明治14年(1881年)

ホームページ：https://www.kikusui-sake.com/

企画：KIKUSUI蔵GARDEN https://www.kikusui-sake.com/home/jp/enjoy/kuragarden/