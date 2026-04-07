アセンド株式会社、「燃料サーチャージ制度」徹底解説セミナーを開催

アセンド株式会社

物流DXを推進するアセンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：日下瑞貴、以下「当社」）は、2026年4月17日(金)、運送における燃油サーチャージ制度をテーマに無料オンラインセミナーを開催いたします。

緊迫する中東情勢の影響を受け燃料価格の先行きが不透明な今、制度の概要から最新の行政動向、荷主との具体的な交渉の進め方まで、運送会社が取り組むべき実務について解説します。

セミナー開催背景

お申込みはこちら :https://logix.ascendlogi.co.jp/260417_fuel_surcharge

緊迫する中東情勢を受け、軽油価格の高騰や供給制限による調達難が、トラック運送事業者の経営を強く圧迫しています。こうした事態を重く受け止め、2026年3月27日には、国土交通省、経済産業省（中小企業庁）、公正取引委員会の三者連名により、「価格転嫁の徹底」および「燃料サーチャージ制の導入」に関する要請が荷主団体・経済団体等へ向けて発せられました。

しかしながら、燃料価格の変動について荷主と適切な協議ができている運送会社は依然として30％を割り込んでいます。現場では「行政の要請は知っているが、具体的にどう荷主へ切り出せばよいか」「納得感のある根拠資料をどう提示すべきか」という実務面での課題が、制度運用の高い壁となっています。

このような背景から、当社は政府の最新動向や「燃料サーチャージ緊急ガイドライン」、「標準的運賃」の考え方を踏まえつつ、荷主企業との間で建設的な対話を進め、共に持続可能な物流を築くための具体的な導入ステップを解説するセミナーを開催する運びとなりました。

セミナー概要

本セミナーでは、燃料サーチャージ制度の基礎知識から、制度運用を後押しする最新の行政施策・法律改正のポイント、そして荷主との交渉の進め方まで網羅的に解説します。

・名 称 ：今こそ聴きたい！燃油サーチャージ制度～制度概要と実践方法～

・開催日時：2026年4月17日(金) 12:00～13:00

・開催形式：オンライン（Zoom）

・対象者 ：運送業の経営層、管理部門・総務部門のご担当者様、車両部門のコスト管理のご担当者様

・参加費 ：無料（事前登録制）

お申込みはこちら :https://logix.ascendlogi.co.jp/260417_fuel_surcharge

＜登壇者情報＞

アセンド株式会社

工藤 圭敏（くどう よしゆき）



島根県出身。不動産および人事労務のSaaS領域において、10年にわたり企業の経営課題解決に向き合い続ける。事業の立ち上げ期など不確実性の高い環境下において、現場が迷わず成果を出せる組織体制の構築と、成長戦略の実行などの実績を多数持つ。

単なるシステム提供に留まらず、プロダクトの価値を企業の経営指標の改善に直結させるソリューション提案を得意とする。「産業の構造を変革する」という強い志のもとアセンドに参画。

「ロジックス」について

運送事業者に特化したクラウド型の業務管理ツールであり、煩雑な運送事業者の管理業務を、案件の受注から配車・請求書の発行まで一気通貫でデジタル化します。ロジックスを用いて業務を行うと、経営数値（原価・利益率・車両回転率等の収支改善につながる各種指標）が自然と一元管理されるため、収支改善・運賃交渉に必要な数字を、特別な手間をかけることなく可視化することが可能です。ロジックスは、運送事業者の業務効率化と経営DXを同時に実現いたします。

ロジックス製品情報：https://logix.ascendlogi.co.jp/

導入事例はこちら ：https://logix.ascendlogi.co.jp/case

当社について

「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。

「運送事業者の理想の経営を実現する」ことを志向し、車両台数の規模を問わず運送事業者が手軽に業務効率化・経営DXを図れる運送管理システム「ロジックス」を提供。あわせて、国土交通省をはじめとする関連省庁による物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と現場への草の根支援の双方から、物流業界のDXを推進する。

代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）理事、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓発・発展に尽力。

2025年11月にはシリーズBラウンドで11億円の資金調達を実施し、累計調達額は18億円に達した。

2026年3月からは新たに、サプライチェーン最適化に向けた戦略設計と物流手配を包括的に受託する「4PL事業」を推進し、複数事業展開で構造的な課題を抱える物流産業の変革を目指す。

会社情報

本社所在地：東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19 田中保全ビル3階

代表者：代表取締役社長 日下瑞貴

設立：2020年3月

資本金：14億2,389万円（資本準備金等含む）

社員数：44名 ※2026年4月時点

事業内容：運送管理システム ロジックス開発・提供、物流コンサルティングサービス、4PL

会社HP ： https://www.ascendlogi.co.jp/

シリーズB資金調達 特設サイト：https://series-b.ascendlogi.co.jp/

4PL事業ページ：https://shipper.ascendlogi.co.jp/