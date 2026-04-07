NyuuLy、日本における外国人居住者の未来を支える統合デジタルプラットフォームを発表

NyuuLy株式会社

NyuuLy株式会社（本社：東京都港区、共同創業者兼CEO ゴヴァース健二、以下「NyuuLy」）は本日、日本における外国人居住者向けのデジタルインフラとなることを目的とした統合プラットフォームおよび主要サービスの正式ローンチを発表しました。本プラットフォームはNyuuLy Keyを活用したエコシステムで、NyuuLy Mobile、NyuuLy Compass、NyuuLy AskMeに加え、多言語対応の求人プラットフォームWork Japanも統合されます。

NyuuLy Keyは、2021年に日本の電子署名法に基づき主務大臣認定を受けたmy FinTechのデジタル認証基盤を活用しており、本プラットフォームにおける信頼の基盤として機能します。これらのサービスは一体となり、オンボーディングから日常生活、そして長期的な定着までをシームレスに支える、安全で統合された環境を提供し、より包摂的で活力ある日本社会の実現に貢献します。

NyuuLyは、分断されたサービス環境という現代の課題に対し、必要不可欠なサービスを一つのシームレスな体験として統合することで応えます。安全なデジタルIDとシングルサインオンを通じて、ユーザーは自らのデータの主導権を保持しながら、明確さ・安心感・主体性をもって各種サービスにアクセスすることが可能になります。

本プラットフォームは、月間50,000人以上のユーザーを有する多言語求人プラットフォームWork Japanとの統合により、立ち上げ当初から大きなスケールと高いエンゲージメントを実現します。NyuuLy Mobileは、来日直後から必要となる通信手段を提供する基盤サービスとして機能し、NyuuLy CompassおよびAskMeは、人生の重要な局面において段階的なガイダンスとリアルタイムのサポートを提供します。これらのサービスは、信頼性、明確さ、包摂性、そして行政・生活手続きの背後にある「人間の体験」への深い理解という、NyuuLyの基本原則を体現しています。

NyuuLy共同創業者兼CEOのゴヴァース健二は、次のように述べています。

「NyuuLyは、『調和の取れた多様性を実現することで日本をエンパワーする』というシンプルな理念のもとに生まれました。すべての外国人居住者が、日本で自分らしい人生を安心して、自信を持って築けるようにしたいと考えています。私たちの目標は、単なるプラットフォームの提供にとどまらず、信頼が育まれ、機会が広がり、日本の未来がより包摂的で革新的かつ活力あるものとなる“帰属意識のあるコミュニティ”を創り上げることです。」

NyuuLy ウェブサイト：https://nyuuly.com/