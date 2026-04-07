理想のジム・スタジオ作りを沖縄で。ザオバ、レジャー＆スポーツジャパン 2026 in 沖縄へ出展

株式会社ザオバ

トレーニングマシンブランド「BULL」を展開する株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、2026年4月24日（金）25日（土）の2日間、「レジャー＆スポーツジャパン2026 in Okinawa」に出展いたします。

■沖縄エリア初展開となる新ビジュアル仕様の特設ブースを出展

本ブースでは、トレーニングマシンブランド「BULL」、およびマシンピラティスブランド「PIVOT」を展示し、実際に製品を体感いただける機会を提供いたします。

■ 同時開催イベント

会場内では、国内最大級のボディビル・フィットネス大会「マッスルゲート沖縄大会」、スポーツ科学の最前線を議論する「International Conference on Sports Science & Technology」が同時開催されます。

開催概要

日時：2026年4月24日（金）25日（土）

会場：沖縄コンベンションセンター

入場方法：事前に来場登録が必要です。

詳しくはこちら(https://leisure-japan.jp/okinawa/)へ

出展小間番号：3-2

▼レジャー＆スポーツジャパン2026 in Okinawa(https://leisure-japan.jp/okinawa/)について

日本最大のスポーツ・健康産業専門展『SPORTEC』と、アトラクション・アクティビティ・アウトドア産業専門展『レジャー＆アウトドアジャパン』のコラボレーションにより、スポーツ・レジャー業界に関連する製品やサービスの受注・発表の場として、日本中より企業が集結します。

沖縄のリゾート開発が盛んな地域の特性を生かし、地域のレジャー・スポーツ業界の発展を支援するため、リアルなコミュニケーションの場を提供します。

＜株式会社ザオバについて＞

事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。

プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。

導入実績はこちら→https://store.zaoba.co.jp/blogs/facility

取扱いブランド：BULL / M TORTURE / ONHIM / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine



会社名：株式会社ザオバ

本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1

TEL：043-305-0212

オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/

X：https://twitter.com/BULL_ZAOBA

instagram：https://www.instagram.com/bull_training/