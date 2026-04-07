interpack 2026 に出展します。『YOU GLUE. WE CARE.』

ロバテックジャパン株式会社

2026年5月7日から13日まで、ロバテックはデュッセルドルフで開催されるインターパックにホール11、ブースG70で出展します。「YOU GLUE. WECARE.」をモットーに、ロバテックは革新的な技術だけでなく、特に、優れたサービス力にも重点を置いて紹介します。その目的は、信頼性の高いシステム、迅速な対応、そしてグローバルに展開するサポート体制によって、お客様の日々の生産をよりシンプルで効率的なものにすることです。

ロバテックはインターパック2026において、包装業界の幅広い要求に対応する接着剤塗布システムを紹介します。

コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

新しいAlphaシリーズで最小のメルター。実績あるEnduro加熱ホースと堅牢なSX/AX塗布ヘッドの構成で、ラップアラウンド包装やトレイなど接着剤使用量が少ない用途に適しています。

強力なオールラウンドシステム

Alpha M Proメルターは、完全断熱のPerformaホースとVolta電動ヘッドを組み合わせることで、多様な包装プロセスに対応する汎用ソリューションです。Voltaのステッチ塗布機能により、追加制御なしで最大60％の接着剤節約を実現。日々の生産における効率と持続可能性を向上させます。

最高のパフォーマンス

ビジョンメルターは、PerformaホースおよびSpeedStar電動ヘッドと組み合わせることで、特に要求の厳しい一次包装において、信頼性と精度の最高基準を満たします。

実演体験：新しいGlue Experience line

特に注目すべき見どころは新たに設計されたの「Glue Experience line」です。包装業界に関連す

る全ての塗布ヘッドを実演するデモラインで、来場者は異なる塗布技術を直接比較体験できます。

同時にライン上で小さな製品が接着され、革新的な接着技術を直感的に体感いただけます。

ブースでは経験豊富な専門家が常駐し、個別の要件について議論し、技術的な詳細を説明し、具

体的な最適化の可能性をご案内します。

成功の鍵となるサービス

「You glue. We care.」というスローガンで、ロバテックは包装業界の信頼できるパートナーとしての役割を強調します。現地サービス技術者、迅速なスペアパーツ供給、専門的なアドバイスにより、システムの信頼性確保と生産停止時間の最小化を実現します。なぜなら、秒単位で争われる現場では、サービスこそが重要だからです。

詳細はRobatechホームページ特設サイトをご覧ください。

https://www.robatech.com/ja/interpack-2026

展示会概要

名称： interpack2026 『国際加工・包装産業展』

会期： 2026年5月7日（木）～13日（水） 10:00～18:00

会場： デュッセルドルフ見本市会場 1～17号館

主催： メッセ・デュッセルドルフ

展示会URL： https://www.messe-duesseldorf.com/

Robatechグループについて

ロバテックは持続可能で革新的な接着剤塗布システムによって、工業用ホットメルトお よびコールドルー塗布を最適化します。1975年以来、ロバテックは、接着プロセスを環境にやさしく、より安全で簡単にするような高品質のコントローラー、塗布ヘッ ド、メルトおよびドージングシステムを開発・生産しています。スイス、ムリ（アールガウ州）に本拠を置くロバテック・グループは80か国以上に展開し世界中で670人以上の従業員が、様々な産業分野において迅速でそれぞれの顧客に合わせたカスタマーケアを行っています。

ロバテックジャパン株式会社について

2001年の創立以来、日本市場においてRobatechの接着剤塗布機器の販売・サービスを提供しています。ホットメルトやコールドグルーによる塗布ソリューションを通じて、生産効率と品質向上をサポート。接着剤塗布プロセスのプロフェッショナルとして、豊富な知識と技術力でお客様の生産現場を支えています。

所在地 : 大阪市北区長柄西2丁目9-20

【ホームページ】https://www.robatech.com/ja-jp/japan

TEL : 06-4801-4481

Email : info@robatech.jp