カラフルスクリーム ワンマンライブ 「Colorful Heartbeat -Do do do!-」supported by UP-Tカラフルデザインショップオープン

丸井織物株式会社

カラフルスクリーム ワンマンライブ「Colorful Heartbeat -Do do do!-」の開催を記念し、

オリジナルグッズ制作サービス「UP-T」とのスペシャルコラボレーションショップがオープンいたします。

本コラボレーションでは、本ライブのためにメンバーが特別に書き下ろしたデザインを使用した限定アイテムが登場。

それぞれの個性あふれる世界観やライブへの想いを落とし込んだデザインは、ここでしか手に入らない特別な仕上がりとなっています。

ファンの皆さまにとって、ライブの思い出を日常でも楽しめるコレクションとなっております。

本コラボ限定のスペシャルアイテムを通じて、「Colorful Heartbeat -Do do do!-」の魅力をぜひお楽しみください。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/colorfulscream2026

【販売アイテム紹介】

【カラフルスクリーム ワンマンライブ 「Colorful Heartbeat -Do do do!-」supported by UP-T】

2026年5月3日(日)東京：Zepp Shinjuku

http://l-tike.com/colorfulscream/

14:30開場 15:30開演

※入場時にドリンク代が必要となります。

【 席種 】

・SSSエリア(最前ブロック)：\20,000 ★特典付き

・スタンディングエリア：\4,500

・カメラエリア：\7,700

・お手軽エリア：\1,500

ライブイベント物販にて手売りチケット販売中！(スタンディングエリア・お手軽エリアのみ)

お好きなメンバー1名よりサイン付きです♩

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用