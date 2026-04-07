卵黄3個で仕上げる“本気のカルボナーラ”--累計約2万人が来店した たまごダイニング が1周年、4月9日よりディナー限定で復活

株式会社創場パートナーズ

神戸・元町の卵料理専門店「たまごダイニング 卵と玉子」は、開業1年で累計19,000名以上のお客様にご来店いただきました。1周年を記念し、オープン当初に人気を博した「本気のカルボナーラ」をディナー限定で復刻いたします。卵黄3個のみで仕上げる、卵専門店ならではの一皿をご提案します。

卵3個で仕上げた“本気のカルボナーラ”。クリームを使わず、卵のコクだけで成立する一皿

すべてのはじまりは、一杯の卵かけご飯でした。

愛知県の養鶏場で食べた産みたての卵。そのひと口で、卵の持つ本来の旨味と力強さに衝撃を受けました。

「卵って、こんなに美味しかったんだ」

この体験をきっかけに、私たちは卵を“脇役の食材”ではなく、“主役の料理”として再定義することを決意しました。

卵かけご飯、だし巻き、オムライス--

誰もが知る料理を、素材と向き合いながら丁寧に仕立て直すことで、日常の一皿を特別な体験へと昇華させています。

すべては一杯の卵かけご飯から始まった。テレビ取材も受けた、卵の力を最大限に引き出す、原点の一膳卵3個、クリーム不使用。“本気のカルボナーラ”

今回復刻するカルボナーラは、卵専門店として本気で向き合い、“卵の力だけで成立させる”ことにこだわり抜いた一皿です。

日本で提供される一般的なカルボナーラとは異なり、クリームは一切使用していません。

卵黄を3個使用し、そのコクと乳化のみで濃厚さを成立させています。

口に入れた瞬間に広がるのは、重さではなく“密度”。

卵本来の旨味がダイレクトに伝わる設計です。

さらに、麺はこだわりの生パスタを採用。

断面が卵型になっており、ソースをしっかりと抱え込む構造になっています。

この形状により、ひと口ごとに卵の旨味が均一に広がり、最後まで一体感のある味わいを実現しています。

ラインナップは以下の3種類です。

・濃厚カルボナーラ

・明太カルボナーラ

・トリュフカルボナーラ

卵専門店だからこそ到達できる、“本気のカルボナーラ”をご体験ください。

※本商品はディナータイム限定（17時以降）での提供となります。

卵の濃厚さに明太子の旨味を重ねた一皿。卵専門店ならではのカルボナーラの新しいかたち3日間限定、復刻トリュフオムライスと来場特典

1周年を記念し、4月9日から4月11日までの3日間、特別な施策を実施いたします。

期間中ご来店いただいたお客様全員に、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

このステッカーは、1ヶ月以内の再来店時にご提示いただくことで、ドリンクを100円引きにてご利用いただけます。

また、期間限定で「トリュフクリームオムライス」も復刻いたします。

本商品はこれまでのフェアの中でも特に多くの反響をいただいた一皿であり、フェア終了後もSNSをご覧になったお客様から継続的にお問い合わせをいただいておりました。

こうした声を受け、今回の周年に合わせて3日間限定で再提供することといたしました。

トリュフの芳醇な香りと、卵のふわとろ食感が重なり合う、当店ならではの贅沢なオムライスです。

3日間限定で復刻するトリュフクリームオムライス。香りとふわとろ食感が重なる贅沢な一皿開発者コメント

私たちはこれからも「ひと口で笑顔になれる、卵が主役のダイニング」を目指し、素材と真摯に向き合い続けます。

“当たり前の料理”の中にある価値を見直し、驚きと発見のある食体験へと昇華させる。

卵という身近な食材だからこそ、その可能性はまだ広がると考えています。

これからも一皿一皿を通して、その魅力を届けてまいります。

店舗概要

店名：たまごダイニング 卵と玉子

所在地：兵庫県神戸市中央区元町通3丁目8-6

アクセス：JR・阪神「元町駅」より徒歩4分

営業時間：平日 11:00～21:00／土日祝 10:30～21:00（

定休日：なし（不定休）

公式サイト：https://www.tamagototamago.com

Instagram：@tamagototamago

グルメサイト：https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28072982/

※それぞれの写真はイメージです。