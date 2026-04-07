新生活ギフトに“食べられる花束”を選ぶ人が増加 ～見た目も華やか、健康志向にも応える新定番「フルーツブーケ(R)」～
フルーツブーケ専門店プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区）は、新生活シーズンに向けたギフト需要の高まりを受け、“食べられる花束”として人気のフルーツブーケ(R)の販売を強化しております。
春は、入学・就職・引っ越しなど、新たな門出を迎える人が増える季節です。
従来は花束やスイーツが定番でしたが、近年では「見た目の華やかさ」と「実用性」を兼ね備えたギフトとして、フルーツブーケ(R)を選ぶ方が増加しています。
■“贈って嬉しい・もらって嬉しい”新生活ギフト
フルーツブーケ(R)は、旬のフルーツを花束のようにアレンジした新感覚のギフトです。
彩り豊かなビジュアルはお祝いシーンを華やかに演出し、写真映えする点も支持されています。
さらに、届いてすぐに食べられる手軽さも特徴で、忙しい新生活のスタートを切る方にも喜ばれています。
■健康志向の高まりにマッチ
近年は健康意識の高まりから、甘い菓子よりも「体にやさしい贈り物」を選ぶ傾向が強まっています。
フルーツにはビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富に含まれており、美容や健康を気遣うギフトとしても最適です。
■世界的にも広がる“フルーツブーケ文化”
フルーツブーケは海外でも人気が高く、専門店が多数存在するなど市場が拡大しています。
日本国内でもSNSを中心に認知が広がり、ギフトの新たな選択肢として定着しつつあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346247/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346247/images/bodyimage2】
■春の新生活応援ギフトにおすすめ「いちご三華」
本商品は、人気のブランドイチゴ「あまりん」や、栃木県のおいしいイチゴ「とちあいか」、そして希少な白いちごを使用。
イチゴとブドウを華やかにアレンジメントした、今の季節だけの限定商品です。
フレッシュな果実の美味しさと華やかな見た目を兼ね備え、新生活の門出を祝うギフトとして最適です。
・カット不要、すぐに食べられる手軽さ
・旬のフルーツを使用したみずみずしい味わい
・特別感を演出する華やかなデザイン
■こんなシーンにおすすめ
・入学・入園祝い
・就職祝い
・引っ越し祝い
・新社会人へのエールギフト
プレジールでは、「贈る人の想いを形にするギフト」として、今後もフルーツブーケ(R)を通じて新しいギフト文化の提案を続けてまいります。
■商品情報
商品名：いちご三華（Mサイズ）
販売期間：4月までの期間限定販売
販売価格：Mサイズ 14,450円（税込・送料込み）
※小さいXSサイズは 7,800円（税込・送料込み）。そのほかの商品も公式サイトでは多数販売中です。
販売場所：公式サイト
https://fruit-bouquets.com/
配信元企業：プレジール株式会社
春は、入学・就職・引っ越しなど、新たな門出を迎える人が増える季節です。
従来は花束やスイーツが定番でしたが、近年では「見た目の華やかさ」と「実用性」を兼ね備えたギフトとして、フルーツブーケ(R)を選ぶ方が増加しています。
■“贈って嬉しい・もらって嬉しい”新生活ギフト
フルーツブーケ(R)は、旬のフルーツを花束のようにアレンジした新感覚のギフトです。
彩り豊かなビジュアルはお祝いシーンを華やかに演出し、写真映えする点も支持されています。
さらに、届いてすぐに食べられる手軽さも特徴で、忙しい新生活のスタートを切る方にも喜ばれています。
■健康志向の高まりにマッチ
近年は健康意識の高まりから、甘い菓子よりも「体にやさしい贈り物」を選ぶ傾向が強まっています。
フルーツにはビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富に含まれており、美容や健康を気遣うギフトとしても最適です。
■世界的にも広がる“フルーツブーケ文化”
フルーツブーケは海外でも人気が高く、専門店が多数存在するなど市場が拡大しています。
日本国内でもSNSを中心に認知が広がり、ギフトの新たな選択肢として定着しつつあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346247/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346247/images/bodyimage2】
■春の新生活応援ギフトにおすすめ「いちご三華」
本商品は、人気のブランドイチゴ「あまりん」や、栃木県のおいしいイチゴ「とちあいか」、そして希少な白いちごを使用。
イチゴとブドウを華やかにアレンジメントした、今の季節だけの限定商品です。
フレッシュな果実の美味しさと華やかな見た目を兼ね備え、新生活の門出を祝うギフトとして最適です。
・カット不要、すぐに食べられる手軽さ
・旬のフルーツを使用したみずみずしい味わい
・特別感を演出する華やかなデザイン
■こんなシーンにおすすめ
・入学・入園祝い
・就職祝い
・引っ越し祝い
・新社会人へのエールギフト
プレジールでは、「贈る人の想いを形にするギフト」として、今後もフルーツブーケ(R)を通じて新しいギフト文化の提案を続けてまいります。
■商品情報
商品名：いちご三華（Mサイズ）
販売期間：4月までの期間限定販売
販売価格：Mサイズ 14,450円（税込・送料込み）
※小さいXSサイズは 7,800円（税込・送料込み）。そのほかの商品も公式サイトでは多数販売中です。
販売場所：公式サイト
https://fruit-bouquets.com/
配信元企業：プレジール株式会社
プレスリリース詳細へ