日本のサイバーセキュリティ市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、「日本のサイバーセキュリティ市場：提供形態別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、導入形態別（クラウド、オンプレミス）、用途別（ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、インフラ保護、データセキュリティ、その他）、エンドユーザー別（航空宇宙・防衛、政府、銀行・金融サービス・保険（BFSI）、IT・通信、ヘルスケア、小売、製造、その他）―市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは日本のサイバーセキュリティ市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本のサイバーセキュリティ市場の概要
日本のサイバーセキュリティとは、日本国内におけるデジタルシステム、ネットワーク、およびデータをサイバー脅威から保護するために実施される技術、政策、実務を指す。これには、ネットワークセキュリティ、エンドポイント保護、クラウドセキュリティ、脅威インテリジェンスなどのソリューションが含まれ、金融、政府、ヘルスケア、製造などの分野で活用されている。デジタルトランスフォーメーションの加速やIoTおよびクラウドコンピューティングの普及に伴い、日本ではランサムウェアやデータ侵害を含むサイバー攻撃のリスクが増大している。政府および民間部門は、規制、投資、啓発活動を通じてサイバーセキュリティ体制の強化を積極的に進めている。総じて、日本におけるサイバーセキュリティは重要インフラの保護および経済の安定確保において重要な役割を果たしている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のサイバーセキュリティ市場の市場規模は2025年に205億米ドルであった。また、同市場は2036年末までに483億米ドルの収益規模に達すると予測されている。さらに、2026年から2036年の予測期間において、約9.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346276/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本のサイバーセキュリティ市場の定性的分析によれば、同市場の規模は、データ保護の容易化、次世代レベルの保護技術の進展、サイバー脅威およびデータ侵害の増加、ならびに政府の取り組みおよび規制支援の強化を背景として拡大すると見込まれている。日本のサイバーセキュリティ市場における主要企業には、Trend Micro、NEC Corporation、NTT Security、Fujitsu、Cybertrust Japan、FFRI Security、Digital Arts Inc.、Soliton Systems、Cyber Security Cloud Inc.が含まれる。
目次
● 日本のサイバーセキュリティ市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 日本のサイバーセキュリティ市場における需要および機会の分析（2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：提供形態別、導入形態別、用途別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
日本のサイバーセキュリティ市場の概要
日本のサイバーセキュリティとは、日本国内におけるデジタルシステム、ネットワーク、およびデータをサイバー脅威から保護するために実施される技術、政策、実務を指す。これには、ネットワークセキュリティ、エンドポイント保護、クラウドセキュリティ、脅威インテリジェンスなどのソリューションが含まれ、金融、政府、ヘルスケア、製造などの分野で活用されている。デジタルトランスフォーメーションの加速やIoTおよびクラウドコンピューティングの普及に伴い、日本ではランサムウェアやデータ侵害を含むサイバー攻撃のリスクが増大している。政府および民間部門は、規制、投資、啓発活動を通じてサイバーセキュリティ体制の強化を積極的に進めている。総じて、日本におけるサイバーセキュリティは重要インフラの保護および経済の安定確保において重要な役割を果たしている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のサイバーセキュリティ市場の市場規模は2025年に205億米ドルであった。また、同市場は2036年末までに483億米ドルの収益規模に達すると予測されている。さらに、2026年から2036年の予測期間において、約9.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる日本のサイバーセキュリティ市場の定性的分析によれば、同市場の規模は、データ保護の容易化、次世代レベルの保護技術の進展、サイバー脅威およびデータ侵害の増加、ならびに政府の取り組みおよび規制支援の強化を背景として拡大すると見込まれている。日本のサイバーセキュリティ市場における主要企業には、Trend Micro、NEC Corporation、NTT Security、Fujitsu、Cybertrust Japan、FFRI Security、Digital Arts Inc.、Soliton Systems、Cyber Security Cloud Inc.が含まれる。
目次
● 日本のサイバーセキュリティ市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 日本のサイバーセキュリティ市場における需要および機会の分析（2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：提供形態別、導入形態別、用途別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析