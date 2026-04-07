米市場：製品タイプ別、形態別、品種別、栽培方法別、包装形態別、流通経路別、最終用途別－2026年から2032年までの世界予測
米市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均2.66%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、米市場調査レポートを発行・販売します。
「米レポート」では製品・形態・品種・流通・最終用途・栽培方法・包装形式のダイナミクスに基づくセグメンテーション主導の戦略的優先事項の解読を言及するほか、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域が、それぞれの地域の実情に基づいて、いかに異なる調達・流通・製品戦略を必要としているかを分析します。
世界の米市場規模は、2025年に3,156億3,000万米ドルと評価され、2026年の3,238億8,000万米ドルから2032年には3,793億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1978652-rice-market-by-product-type-form-variety.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 米市場：製品タイプ別
第9章 米市場：形態別
第10章 米市場品種別
第11章 米市場栽培方法別
第12章 米市場包装形態別
第13章 米市場：流通チャネル別
第14章 米市場：最終用途別
第15章 米市場：地域別
第16章 米市場：グループ別
第17章 米市場：国別
第18章 米国米市場
第19章 中国米市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米業界の現状はどのような要因に影響されていますか？
消費者嗜好の変化、気候変動の圧力、サプライチェーンの複雑化が影響しています。
・米産業における主要な破壊的動向は何ですか？
健康志向、利便性、持続可能性、デジタル化が主要な破壊的動向です。
・最近の米国関税調整はどのような影響を与えましたか？
急速な調達先見直し、物流最適化、戦略的レジリエンス強化を促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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世界の米市場規模は、2025年に3,156億3,000万米ドルと評価され、2026年の3,238億8,000万米ドルから2032年には3,793億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1978652-rice-market-by-product-type-form-variety.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 米市場：製品タイプ別
第9章 米市場：形態別
第10章 米市場品種別
第11章 米市場栽培方法別
第12章 米市場包装形態別
第13章 米市場：流通チャネル別
第14章 米市場：最終用途別
第15章 米市場：地域別
第16章 米市場：グループ別
第17章 米市場：国別
第18章 米国米市場
第19章 中国米市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米業界の現状はどのような要因に影響されていますか？
消費者嗜好の変化、気候変動の圧力、サプライチェーンの複雑化が影響しています。
・米産業における主要な破壊的動向は何ですか？
健康志向、利便性、持続可能性、デジタル化が主要な破壊的動向です。
・最近の米国関税調整はどのような影響を与えましたか？
急速な調達先見直し、物流最適化、戦略的レジリエンス強化を促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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