フラワー市場：タイプ別、用途別、流通チャネル別、パッケージング別、グレード別、世界予測、2026-2032年
フラワー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.78%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、フラワー市場調査レポートを発行・販売します。
「フラワーレポート」では進化する消費者の嗜好、持続可能性への要請、デジタル流通、高度なリスク管理が、いかに粉業界の業界情勢を再定義しているかを言及するほか、2025年の関税調整がフラワー業界全体に及ぼす調達選択、価格設定手法、サプライチェーンの回復力に対する業務上・商業上の影響を分析します。
世界のフラワー市場規模は、2025年に2,040億6,000万米ドルと評価され、2026年の2,196億4,000万米ドルから2032年には3,447億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1978648-flour-market-by-type-application-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 フラワー市場：タイプ別
第9章 フラワー市場：用途別
第10章 フラワー市場：流通チャネル別
第11章 フラワー市場：パッケージング別
第12章 フラワー市場：グレード別
第13章 フラワー市場：地域別
第14章 フラワー市場：グループ別
第15章 フラワー市場：国別
第16章 米国：フラワー市場
第17章 中国：フラワー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・フラワー業界における消費者の嗜好の変化はどのような影響を与えていますか？
食の多様化が製品構成を拡大させ、消費者はグルテンフリー、高タンパク質、古代穀物製品を求めるようになっています。
・フラワー業界における関税調整の影響は何ですか？
関税調整により輸入原産地への監視が強化され、国内調達と国際調達の経路を詳細に比較検討する動機付けとなりました。
・フラワー市場における主要企業はどこですか？
Archer Daniels Midland Company、Ardent Mills LLC、Associated British Foods plc、Bunge Limited、Cargill, Incorporated、China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation、General Mills, Inc.、GrainCorp Limited、Grupo Minsa, S.A.B. de C.V.、Wilmar International Limitedなどです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、フラワー市場調査レポートを発行・販売します。
「フラワーレポート」では進化する消費者の嗜好、持続可能性への要請、デジタル流通、高度なリスク管理が、いかに粉業界の業界情勢を再定義しているかを言及するほか、2025年の関税調整がフラワー業界全体に及ぼす調達選択、価格設定手法、サプライチェーンの回復力に対する業務上・商業上の影響を分析します。
世界のフラワー市場規模は、2025年に2,040億6,000万米ドルと評価され、2026年の2,196億4,000万米ドルから2032年には3,447億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 フラワー市場：タイプ別
第9章 フラワー市場：用途別
第10章 フラワー市場：流通チャネル別
第11章 フラワー市場：パッケージング別
第12章 フラワー市場：グレード別
第13章 フラワー市場：地域別
第14章 フラワー市場：グループ別
第15章 フラワー市場：国別
第16章 米国：フラワー市場
第17章 中国：フラワー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・フラワー業界における消費者の嗜好の変化はどのような影響を与えていますか？
食の多様化が製品構成を拡大させ、消費者はグルテンフリー、高タンパク質、古代穀物製品を求めるようになっています。
・フラワー業界における関税調整の影響は何ですか？
関税調整により輸入原産地への監視が強化され、国内調達と国際調達の経路を詳細に比較検討する動機付けとなりました。
・フラワー市場における主要企業はどこですか？
Archer Daniels Midland Company、Ardent Mills LLC、Associated British Foods plc、Bunge Limited、Cargill, Incorporated、China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation、General Mills, Inc.、GrainCorp Limited、Grupo Minsa, S.A.B. de C.V.、Wilmar International Limitedなどです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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