履物市場：製品タイプ別、素材タイプ別、年齢層別、最終用途別、カテゴリー別、流通チャネル別、世界の予測、2026-2032年
履物市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.55%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、履物市場調査レポートを発行・販売します。
「履物レポート」では最近の関税調整が、靴のサプライチェーン全体における調達戦略、価格体系、事業継続性（オペレーショナル・レジリエンス）をどのように再構築したかについての、実証に基づく分析を言及するほか、製品開発、調達、チャネル戦略、サステナビリティにおける戦略的整合性の必要性を強調した簡潔な結論を分析します。
世界の履物市場規模は、2025年に4,778億4,000万米ドルと評価され、2026年の5,022億5,000万米ドルから2032年には6,977億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1976672-footwear-market-by-product-type-material-type-age.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 履物市場：製品タイプ別
第9章 履物市場：素材タイプ別
第10章 履物市場：年齢層別
第11章 履物市場：最終用途別
第12章 履物市場：カテゴリー別
第13章 履物市場：流通チャネル別
第14章 履物市場：地域別
第15章 履物市場：グループ別
第16章 履物市場：国別
第17章 米国：履物市場
第18章 中国：履物市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・靴業界の環境はどのように変化していますか？
消費者の期待、技術、世界の供給ネットワークが融合し、製品の設計、製造、販売の方法が再構築されています。
・靴業界における技術的・持続可能性・流通面での変革はどのように進行していますか？
業界のダイナミクスは、技術的・環境的・行動的変化が同期して進行する変革の波に直面しています。
・最近の関税調整は靴業界にどのような影響を与えましたか？
関税調整は調達決定、コスト構造、在庫計画に影響を与え、調達部門はサプライヤー契約や材料構成の見直しを迫られました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、履物市場調査レポートを発行・販売します。
「履物レポート」では最近の関税調整が、靴のサプライチェーン全体における調達戦略、価格体系、事業継続性（オペレーショナル・レジリエンス）をどのように再構築したかについての、実証に基づく分析を言及するほか、製品開発、調達、チャネル戦略、サステナビリティにおける戦略的整合性の必要性を強調した簡潔な結論を分析します。
世界の履物市場規模は、2025年に4,778億4,000万米ドルと評価され、2026年の5,022億5,000万米ドルから2032年には6,977億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1976672-footwear-market-by-product-type-material-type-age.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 履物市場：製品タイプ別
第9章 履物市場：素材タイプ別
第10章 履物市場：年齢層別
第11章 履物市場：最終用途別
第12章 履物市場：カテゴリー別
第13章 履物市場：流通チャネル別
第14章 履物市場：地域別
第15章 履物市場：グループ別
第16章 履物市場：国別
第17章 米国：履物市場
第18章 中国：履物市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・靴業界の環境はどのように変化していますか？
消費者の期待、技術、世界の供給ネットワークが融合し、製品の設計、製造、販売の方法が再構築されています。
・靴業界における技術的・持続可能性・流通面での変革はどのように進行していますか？
業界のダイナミクスは、技術的・環境的・行動的変化が同期して進行する変革の波に直面しています。
・最近の関税調整は靴業界にどのような影響を与えましたか？
関税調整は調達決定、コスト構造、在庫計画に影響を与え、調達部門はサプライヤー契約や材料構成の見直しを迫られました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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