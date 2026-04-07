国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリーは、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催しております。開幕と同時に多くの来場者が足を運び、会場はAIの最新動向を求めるビジネスパーソンで早くも活気に包まれています。

豪華登壇者がAIの最前線を語る！熱気に包まれたカンファレンス

イベントは、主催社代表 板羽の挨拶からスタート。会場には朝早くから多数の来場者が訪れ、AIの最新トレンドや実用事例を求める熱気にあふれています。続いて行われた基調講演では、株式会社Highlandersの増岡氏が登壇し、「フィジカルAI時代における日本の戦い方」をテーマに講演。最前線の起業家・研究者の視点からフィジカルAIの社会実装について力強く語り、会場の視線を釘付けにしました。イベントは、主催社代表 板羽の挨拶からスタート。会場には朝早くから多数の来場者が訪れ、AIの最新トレンドや実用事例を求める熱気にあふれています。続いて行われた基調講演では、株式会社Highlandersの増岡氏が登壇し、「フィジカルAI時代における日本の戦い方」をテーマに講演。最前線の起業家・研究者の視点からフィジカルAIの社会実装について力強く語り、会場の視線を釘付けにしました。

その他にも、日本マイクロソフト株式会社の西脇氏による「生成AIやAIエージェントと具体的にどのように仕事をこなしていくのか」をデモを交えて紹介する基調講演や、ソフトバンク株式会社の秋葉氏による実践事例に基づいた「AI活用を起点にした組織変革と文化醸成」の解説など、各業界を牽引するトップランナーが続々と登場。

初日から注目度の高いセッションが展開され、立ち見が出るほどの盛況ぶりを見せています。

初登場、ロボットやヒューマノイドの実機展示に注目

今回初の試みとして、新たに「フィジカルAI・ロボットゾーン」を新設しました。本エリアでは、株式会社山善／INSOL-HIGH株式会社が、商品をさまざまな角度からつかみ移動させる自律ピック＆プレイス動作を行うヒューマノイドロボットのデモを実施。

また、TechShare株式会社は、「ロボットアーム」や「自動搬送ロボット」に加え、深層強化学習シミュレーションによって動作開発が可能となったヒューマノイドや四足歩行ロボットなど、多様な最新ロボットを展示しています。

さらに、基調講演に登壇した株式会社Highlandersのブースでは、AI搭載ロボット「HLQ PRO」の実機が展示され、多くの注目を集めました。

来場者はこれらの最新技術を間近で「見て・触れて」担当者と直接対話することで、デジタル空間にとどまらない“フィジカルAI”のビジネス実装に向けた具体的なイメージを膨らませていました。

最新AIソリューションを体感！活発なビジネス交流が生まれる展示エリア

出展ブースエリアにおいても、来場者と出展企業との間で活発なコミュニケーションが行われています。各ブースでは、生成AIやAIエージェントを活用した最新ツールのデモンストレーションが披露され、「自社の業務課題をどう解決できるか」といった具体的な導入を見据えた相談が飛び交うなど、会場全体がAIビジネス創出の熱を帯びています。

主催社代表 板羽 晃司のコメント

本日より「AI博覧会 Spring 2026」が開幕しました。本開催には100社・200以上のソリューションが集結し、40以上のカンファレンスを通じて、日本のAI最新トレンドが一堂に会します。現在、AIは生成AIから業務を自律的に遂行する「AIエージェント」、そして現場で実際に動く「フィジカルAI」へと進化し、産業構造そのものを変革する段階に入りつつあります。特に本開催では、ロボットやヒューマノイドの展示を含むフィジカルAI領域を強化し、日本が直面する労働力不足や生産性の課題に対して、解決策を実機・事例の両面から提示するよう企画しております。AI博覧会を起点に日本の産業競争力を高め「Japan as a №1」を取り戻すきっかけを作れたらと思っております。明日4月8日も17時まで東京国際フォーラム開催しておりますので、皆さま、ぜひお立ち寄りください。

「AI博覧会 Spring 2026」開催概要

会期：2026年4月7日（火）10:00～18:00、4月8日（水）10:00～17:00会場：東京国際フォーラム ホール住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号主催：株式会社アイスマイリー後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会一般社団法人 Generative AI Japan一般社団法人 生成AI活用普及協会一般社団法人 金融データ活用推進協会一般社団法人 ソフトウェア協会一般社団法人 リテールAI協会一般社団法人 生成ＡＩ協会一般社団法人 データサイエンティスト協会出展社数：100社200製品以上カンファレンス数：40講演以上出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/