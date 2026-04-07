デビュー37周年を迎えるロックバンド・LINDBERG（リンドバーグ）は、ABCプロ野球中継2026年テーマソングの新曲「Be Okay」を、阪神タイガースの甲子園球場でのホーム開幕戦と同日となる本日4月7日（火）に配信リリースした。合わせて本日午前0時より同曲のミュージックビデオ（フルバージョン）も公開した。37周年を迎える同バンドのキャリア初となるスポーツ番組のテーマ曲となる本曲は、LINDBERGらしい疾走感のある演奏に、毎⽇を頑張るすべての⼈の背中を押してくれるストレートかつポジティブな歌詞が乗る、LINDBERG流応援ソングとなっている。2025年の阪神タイガースがリーグ優勝を決めた試合では、終盤9回に藤川球児・阪神タイガース監督の現役時代に一貫して使用していた入場曲である「every little thing every precious thing」が流れ、甲子園球場が歓声と大合唱に包まれた。同曲はリーグ優勝決定から10日間でストリーミング＆SNS楽曲総再⽣回数が1,300万回を超え、大きなリバイバルヒットを記録した。シーズンスローガンに「熱覇」を掲げ、2年連続のリーグ優勝&悲願の日本一奪還を目指す阪神タイガースを、LINDBERGらしさの詰まったパワフルな応援ソング「Be Okay」がシーズンを通して強力に支える。Music Videoでは白に統一された爽やかな世界観の中でライブ感ある演奏シーンをメンバーが披露する他、私立恵比寿中学の桜井えま、俳優の竹石悟朗、お笑いコンビのマンマーレがドラマパートに出演。「日々、頑張っている人々」を熱演している。作詞を手がけた渡瀬マキは同曲について、「かつての『every little thing every precious thing』のように、聴くだけで最高に盛り上がるような一曲となり、皆さんの新たな応援ソングの定番になることを願っています」とコメントを寄せ、さらに「最高のプレーを楽しみにしてます。がんばれ！阪神！」と阪神タイガースへ熱いエールを送っている。LINDBERGはデビュー37周年を迎える4月に全国7都市を巡るライブツアー・LINDBERG LIVE TOUR 2026「Hello！New Days」を開催中。新曲「Be Okay」と共にますます精力的なLIVE活動を展開している。

■リリース情報

【LINDBERG ニューデジタルシングル】「Be Okay」（びーおーけー）作曲：平川達也 作詞：渡瀬マキ

2026年4月７日（火）各配信サービスにて配信中

https://lindberg.lnk.to/Be-Okay

★「Be Okay」Music Video

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=hSzKqd8n9dA

■ABC出演情報

4月19日（日）25:35～ テレビ「Music House」出演

■LIVE情報 ※終了分割愛

LINDBERG LIVE TOUR 2026 「Hello！New Days」2026年4月10日(金) 会場：GORILLA HALL OSAKA 時間：18:00/19:00 2026年4月12日(日) 会場：福岡DRUM LOGOS 時間：16:00/17:00 2026年4月17日(金) 会場：札幌cube garden 時間：18:30/19:00 2026年4月19日(日) 会場：仙台darwin 時間：16:30/17:00 2026年4月26日(日) 会場：EX THEATER ROPPONGI 時間：16:00/17:00 ※チケット一般発売中

https://freaks.link/contents_author_news_detail/17538/

「HOP STEP JUMP 2026 in 新横浜」会場：新横浜NEW SIDE BEACH!!2026年5月17日(日) ～五曲目の世界～2026年6月12日(金) ～六曲目の世界～

■LINDBERGプロフィール

バンド名は、飛行家『チャールズ・リンドバーグ』に由来する。大きな夢に向かって、前向きに進んでいこうとする姿勢をバンドのコンセプトとした。アイドルとしてデビューしていた渡瀬麻紀（バンドでは渡瀬マキに改める）がバンド活動を希望したことにより、アイドル時代のサポートメンバーだった平川達也が、ボーヤ仲間だった川添智久と小柳昌法に声をかけレコーディングがスタート。1988年 LINDBERG結成、1989年デビュー、2002年 解散。2009年にデビュー20周年を迎え１年間の限定復活。2014年 デビュー25周年の年に再始動。しかし、2018年 機能性発声障害を公表し活動を休止。デビュー30周年を超えたのを機に、2020年 完全回復を目指しながら徐々にLIVEをスタート。そして2024年 デビュー35周年を迎え、益々LIVE活動に力を注いでいる。Vocal 渡瀬 マキGuitar 平川 達也Bass 川添 智久Drums 小柳 ”Cherry” 昌法

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