埼玉初出店！大宮駅前に2027年春オープンの緑豊かな結婚式場「オランジュオーブ」開業準備室での先行案内を4月18日よりスタート【ブラス】

株式会社ブラスオランジュオーブ完成予想図（チャペル）

ブライダル事業を展開する株式会社ブラス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：河合達明）は、2027年春、埼玉県さいたま市大宮区に新たな婚礼施設を出店することを発表しておりましたが、店名を「オランジュオーブ（Orange Aube）(https://www.orange-aube.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260406)」に決定しました。ブラスの運営する結婚式場としては、埼玉県への出店は初めてとなります。

「オランジュオーブ」は、大宮駅西口から徒歩約10分という好アクセスながら、天井高9mを誇る木目調のチャペルや緑豊かなガーデンなど、贅沢な空間を貸切にしたゲストハウスウエディングが叶います。

なお、来春のオープンにさきがけ、2026年4月18日（土）よりブライダルサロン（開業準備室）にて、無料試食付きのブライダルフェアや、結婚式の予約受付を開始します。

■ブライダルフェア予約はこちら

大宮駅からすぐのブライダルサロン（開業準備室）で、試食付きブライダルフェアを開始します。

【4月18日（土）よりスタート】

https://www.orange-aube.brass.ne.jp(https://www.orange-aube.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260406)

※4月9日（木）～4月17日（金）まではオンライン相談会も受け付けております。

■大宮に緑豊かな貸切邸宅が新登場

2027年春、さいたま市の大宮エリアに新たなウエディングステージが誕生します。JR大宮駅西口徒歩約10分というアクセスの良さでありながら、独立型チャペル＆ガーデン付きの邸宅を一棟丸ごと貸切にしたプライベートウエディングが叶います。

オランジュオーブ完成予想図（ガーデン）

・自然光と緑が満ちあふれる、天井高9mの木目調のチャペル

・青空と緑が広がるガーデン

・明るく開放的なパーティ会場

など、リゾート地にある別荘のような温かい空間が魅力。また、会場内には調理のライブ感を楽しめるオープンキッチンや大型スクリーンを兼ね備え、多種多様な演出も取り揃えています。

■埼玉県初出店！BRASSグループの新たな結婚式場

オランジュオーブ完成予想図（バンケット）

新しいランドマークとなる、大宮駅西口の複合施設にオープンする結婚式場「オランジュオーブ」。

店名には、さいたま市大宮区のイメージカラーで幸福や実りのシンボルともいえる「Orange（オレンジ）」と、夜明けを意味する「Aube（オーブ）」を組み合わせ、“みなさまにとって祝福に包まれた、新しい始まりを迎える場所、幸せな場所になるように”と想いを込めました。

今回、埼玉県初出店となるBRASSグループは、全国に25店舗の結婚式場を展開しています。また、ブラスは2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディング 総合第1位／ウエディングプランナー 第1位を受賞しています。『ウエディングプランナー一貫制』で創り上げる、それぞれの新郎新婦にとって最高の結婚式を大宮のみなさまにも届けてまいります。

■最新情報満載！無料試食付きブライダルフェア

2026年4月18日（土）よりブライダルサロン（開業準備室）にて、結婚式の予約受付とブライダルフェアを開始します。写真や映像を使った会場紹介の他、和牛フィレ肉・オマール海老・デザートなど豪華3万円相当のフレンチを味わえる「無料試食付きブライダルフェア」がおすすめです。

ブライダルフェア予約ページ：

https://orange-aube.fuwel.wedding/fair(https://orange-aube.fuwel.wedding/fair/?utm_campaign=20260406)

※4月9日（木）～4月17日（金）まではオンライン相談会も可能

■施設情報

施設名：結婚式場「オランジュオーブ（Orange Aube）」

開業時期：2027年春グランドオープン予定

施設概要：結婚式場（1チャペル・1バンケット・1オープンキッチンの貸切型ゲストハウス）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目1番7

収容人数：挙式人数～100名・パーティ人数着席～120名

アクセス：JR大宮駅西口より徒歩約10分

公式サイト：

https://www.orange-aube.brass.ne.jp(https://www.orange-aube.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260406)

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/orangeaube_omiya_wedding

《ブライダルサロン（開業準備室）》

2026年4月18日（土）よりブライダルサロン（開業準備室）にてブライダルフェアを開始します。

ブライダルサロン所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目213 AXIS桜木町ビル1F

アクセス：JR大宮駅西口より徒歩7分

結婚式場「オランジュオーブ（Orange Aube）」

■ブライダルフェア予約はこちら

オランジュオーブの最新情報・ブライダルフェア予約はこちらからご確認いただけます。

https://orange-aube.fuwel.wedding/fair(https://orange-aube.fuwel.wedding/fair/?utm_campaign=20260406)

■会社概要

社名：株式会社ブラス

設立：1998年4月

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅2丁目36番20号 アイムビル4階

上場市場：東京証券取引所スタンダード市場・名古屋証券取引所プレミア市場（証券コード 2424）

代表者：代表取締役社長 河合達明

ウエディング総合サイト：

https://www.brass.ne.jp(https://www.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260406)

企業サイト：

https://www.brass.ne.jp/corporate(https://www.brass.ne.jp/corporate/?utm_campaign=20260406)

事業内容：

貸切ゲストハウスにおける挙式披露宴に関する企画運営を行うウエディング事業。全国に直営型の貸切ゲストハウス（結婚式場）を展開。2025年9月には東京初進出となる結婚式場「ブラスブルー東京(https://www.brassbleu-tokyo.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260406)」を新規出店。さらに、2026年8月には千葉県柏市の「アコールローリエ(https://www.accord-laurier.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260406)」、2027年春には埼玉県さいたま市の「オランジュオーブ(https://www.orange-aube.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260406)」の新規出店を予定している。そのほか、婚礼衣裳のレンタルや外食事業、司会、演出業、グループ会社として、映像・写真・グラフィックデザイン事業、フォトウエディング事業、ハワイウエディング事業、結婚相談所事業なども展開している。

■本件に関するお問い合わせ

・ブライダルフェアや結婚式へのお問い合わせ先は、オランジュオーブのホームページからご確認ください。

・メディア様からの取材のご依頼は下記までご連絡をお願いします。

株式会社ブラス広報室：谷村 / 平日052-571-3322