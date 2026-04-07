「ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい」 本日2026年4月7日（火）開業

ヒルトン

三菱ＨＣキャピタルリアルティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 若尾 逸男）とヒルトン（本社：米国バージニア州、取締役社長 兼 最高経営責任者:クリストファ J. ナセッタ） は、「ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい」 を本日2026年4月7日（火）に開業したことをお知らせいたします。「ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい」は、「ヒルトン・ガーデン・イン」ブランドとして国内で2軒目（※1） 、関東では初進出のブランドで、ヒルトンにとっては横浜市内で2軒目（※2）のホテルとなります。

開業セレモニーでのテープカット（左から） ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい 総支配人 川合 肇、三菱ＨＣキャピタルリアルティ株式会社 代表取締役社長 若尾 逸男、三菱ＨＣキャピタル株式会社 代表取締役 副社長執行役員 松永 愛一郎、ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区代表 ジョセフ・カイララ

「ヒルトン・ガーデン・イン」は、世界65の国と地域で1,100軒以上を展開する、ヒルトンのフォーカス・サービスブランドです。ビジネスからレジャーまで幅広いニーズに応える信頼性の高い滞在を軸に、明るく親しみやすいサービスと、機能性と快適性を兼ね備えたモダンなデザイン、厳選されたアメニティを提供しています。安心感のある一貫したクオリティと心地よさを実現し、世界中の旅行者に、心が明るくなるワンランク上の体験を提供しています。

本ホテルは、みなとみらい線「みなとみらい駅」および「新高島駅」から徒歩7分、またJRなど各線が乗り入れる「横浜駅」からも徒歩圏内というアクセスの良さを誇り、国内最大級の複合MICE施設「パシフィコ横浜」や「Kアリーナ横浜」へも徒歩5分と、ビジネス・レジャーともに最適なロケーションに位置します。

地上20階建ての「ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい」は、全228室の客室、横浜港やベイブリッジを望むオールデイダイニング「Together & Co. （トゥギャザーアンドコー）」、24時間営業の店舗「&To Go（アンド・トゥー・ゴー）」、フィットネスセンター、コインランドリーを擁し、幅広いお客様のニーズに対応できる充実した設備を備えています。

三菱ＨＣキャピタルリアルティ株式会社の代表取締役社長の若尾 逸男は、この度の開業について、以下のように述べています。

「ヒルトンとは一昨年の『ダブルツリーbyヒルトン東京有明』開業に引続き、2棟目のホテル開業を迎えることができ大変嬉しく思っています。ヒルトンとのより深まった信頼関係の下また多くの協力会社の下、『ヒルトン・ガーデン・イン』ブランドを体現する空間が完成したと確信しています。不動産や地域の価値向上を目指す、不動産再生投資を行う会社として、本ホテルの開業が、横浜みなとみらい地区の一層の価値向上に寄与することを期待しています」

また、ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区代表のジョセフ・カイララは、次のように述べています。

「三菱ＨＣキャピタルリアルティ株式会社とのパートナーシップのもと、本日、関東初進出となる『ヒルトン・ガーデン・イン』ブランドを横浜に開業できたことを大変光栄に思います。横浜では2023年にヒルトン横浜を開業し、2027年にはコンラッド横浜の開業も予定しています。国内有数の経済・商業都市において、事業を拡大できることはヒルトンにとって重要な節目となります。本ホテルでは、温かみのある心地よいサービスを通じて、開放的で親しみやすい空間を提供し、すべてのお客様にとって、より快適でスムーズな滞在をお届けしてまいります」

客室は、21平米のゲストルームから27～34平米のデラックスルーム、44平米のツインプレミアムルームまで、全13種類をご用意しています。ビジネスや一人旅から、ご家族・ご友人とのご滞在まで、快適な空間をご提供いたします。

ツインプレミアムルーム（オーシャンビュー）ツインデラックス ファミリールーム（上層階）クイーンゲストルーム（オーシャンビュー・上層階）クイーンデラックスルーム（オーシャンビュー）

19階に位置するオールデイダイニング「Together & Co.」は、横浜港やベイブリッジを望む絶景のオーシャンビューが広がる全112席のダイニングです。朝食ビュッフェからランチ、ディナー、バータイムまで、一日を通して多彩なスタイルでご利用いただけます。「人と人をつなぐ」というコンセプトのもと、誰もが気軽に集い、それぞれのスタイルで過ごせる場として設計しました。地元の食材を活かした料理をはじめ、ホームメイドのキッシュやワッフルなど多様なメニューをご用意しています。カジュアルな日常使いから、夜景を楽しむカップルのロマンチックなひととき、ビジネスランチまで、幅広いシーンに対応するダイニングです。

19階オールデイダイニング「Together & Co.」

スナックやスイーツ、ドリンクなどを揃えた「&To Go」と、フィットネスセンターやコインランドリーは、いずれも24時間いつでもご利用いただけます。ホテル内で、横浜ならではのお土産や軽食の購入から、ウェルネスや身の回りのケアまで、滞在中のさまざまなニーズにお応えします。

&To Go（アンド・トゥー・ゴー）フィットネスセンター

「ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい」の詳細は https://hiltongardeninn-yokohama.hiltonjapan.co.jp/をご覧ください。

開業を記念して、2026年4月7日（火）～2026年7月6日（月）までにご宿泊のヒルトン・オナーズ会員様に、1泊以上のご宿泊で、1泊につき1,000ポイントのボーナスポイントをプレゼントするキャンペーンを実施しています。キャンペーンの詳細はhttps://hiltongardeninn-yokohama.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/12000をご覧ください。

※1 「ヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸」を2022年に開業

※2 「ヒルトン横浜」を2023年に開業

三菱ＨＣキャピタルリアルティ株式会社について

三菱ＨＣキャピタルリアルティ株式会社は三菱ＨＣキャピタル株式会社の100%子会社であり、オフィスやホテル、商業施設等の再生投資事業に幅広く取り組み、専門的な知見と実績を積み上げてきました。2017年に開始したホテル投資事業は2026年4月時点で累計17棟（4,168室）となっています。ホテル不動産の投資・所有に留まらず、ホテル事業の経営・運営までを一貫してマネジメントし、投資と経営一体で取り組める体制を通じて、地域の賑わいづくりやホテルの質の向上により社会的課題の解決に貢献します。

三菱ＨＣキャピタルリアルティ株式会社ホームページ： https://www.mitsubishi-hc-capital-realty.co.jp/

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界143の国と地域に9,100軒以上（130万室以上）のホテルを展開する、ホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。「地球という星をおもてなしの心で温かく照らし続ける」という創業時のビジョンのもと、100年以上にわたり、40億人以上のお客様をお迎えしてきました。Great Place To Workと米フォーチュン誌による「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出されるなど、世界約50万人のチームメンバーにとって最良の企業文化の実現を目指しています。ゲストエクスペリエンスの向上にも注力し、デジタル・キーの共有、自動の無料客室アップグレード、コネクティングルームの確約機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。26のグローバル・ブランド・ポートフォリオのうち、日本では9ブランド・35軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」は2億4,300万人以上の会員を擁し、公式チャネルから直接予約されたヒルトン・オナーズ会員は、宿泊やお金では買えない体験などに交換できるポイントを獲得できます。無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から予約、客室選択、チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

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ヒルトン・ガーデン・インについて

受賞歴を誇るヒルトン・ガーデン・イン(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-garden-inn/)は、ビジネスや観光で訪れるお客様に、手ごろな価格とモダンなアメニティでワンランク上の体験をお届けするアップスケールブランドです。「ヒルトン・ガーデン・イン・プロミス」の目標でもある、お客様一人ひとりにより快適で、心が明るくなる滞在をお約束します。世界65の国と地域に1,100軒以上のホテルを展開し、忙しい現代のお客様に「こんにちは」から始まる明るく温かく、ご満足いただける体験を提供します。その土地ならではの味覚や嗜好に合わせた多彩な料理を提供し、各ホテルで上質かつユニークな食体験をお届けします。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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