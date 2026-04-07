CRE、5/22(金)大阪にて無料来場型セミナー開催「人材不足に負けない物流事業運営 ― 労務政策の最新成功事例とヒント ―」

株式会社シーアールイー

株式会社シーアールイー（代表取締役社長COO/亀山忠秀 本社/東京都港区）は、2026年5月22日(金)16:00~17:00、無料来場型セミナー「人材不足に負けない物流事業運営 ― 労務政策の最新成功事例とヒント ―」を開催いたします。

今回のCREフォーラムは、約6年ぶりに大阪にて実施いたします。

物流の重要拠点である関西エリアにて、業界が直面している課題に改めて向き合う貴重な機会となれば幸いです。

慢性的な人材不足に直面する物流業界。ドライバーや倉庫人材の高齢化、2024年問題による労働時間の制約、さらには制度改正による構造変化など、従来の延長線上では乗り越えられない課題が顕在化しています。

本セミナーでは、こうした厳しい環境下においても持続可能な事業運営を実現するための具体的な考え方と実践事例を解説します。人材不足を「変革の起点」と捉え、これからの物流事業のあり方を再定義するヒントを提供します。

詳細・申込はこちら https://www.logi-square.com/sh/9e6dc684861c(https://www.logi-square.com/sh/9e6dc684861c)

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12732/table/172_1_828b90be8f58c0fdbe191cfb7bcbeeb8.jpg?v=202604070451 ]

■プログラム

15:30 開場

16:00 開演

・シーアールイー 挨拶

・アドバイスプラス 牧様 ご講演

・質疑応答

17:00 終了予定

※名刺交換等を含め、終了時間を延長させていただく場合がございます（最長17:30まで）

■講師紹介

牧 邦彦 氏

アドバイスプラス 代表

1979年 株式会社ワコール入社

2002年 株式会社ワコールキャリアサービス 取締役事業推進部長

2006年 東海ワコール縫製株式会社 代表取締役社長

2008年 株式会社ワコール 知的財産部長

2010年 同社 総務部長 兼 資産管理部長

2013年 ワコール流通株式会社 代表取締役社長

2019年 同社 シニアアドバイザー

2021年 株式会社ワコール退職 アドバイスプラス設立

＜外部役職等＞

・大阪アパレル物流協議会（OAP） 元会長 ※現在、名誉会員

・全国アパレル物流連合会（NAP） 元会長

・東京アパレル物流連絡会（TAP） 名誉会員

・日本ロジスティクスシステム協会（JILS） アドバイザー

・日本マテリアルフロー研究センター（JMFI） ビジネスキャリア検定講師

・日本アパレルファッション産業協会（JAFIC） 物流アドバイザー

【注意事項】

・オンライン配信はありません。

・上記の内容は予告なく変更する場合があります。

・講演企業及び当社の競合に当たる企業様、当社サービス対象外の方のお申込みはお断りする場合がございます。

・定員数を超えた場合、申込期限前に受付を終了する場合がございます。お早めにお申込み下さい。

■CREフォーラムについて

CREフォーラムは、物流業界の最新情報や課題解決のヒントを提供するセミナーとして、2013年のスタート以来、100回を超える開催を重ね、業界における情報発信拠点の一つとして、多くの企業にご利用いただいています。これまで、物流システムの最新トレンド、働き方改革の取り組み事例など、さまざまなテーマを取り上げてきました。今後も、物流業界の活性化に貢献するセミナーを開催してまいります。

■株式会社シーアールイーについて

当社は、企業スローガンに「「つなぐ」未来を創造する」を掲げ、物流不動産に関する一連のサービスを幅広く提供している会社です。物流不動産の開発、テナントリーシングから竣工後のアセットマネジメント、プロパティマネジメントまでのトータルサービス、並びに、中小型物流施設を中心に一括で借上げて、管理運営を行うマスターリースを主な事業としております。

現在、物流不動産開発においては、自社開発による物流施設ブランド「LogiSquare（ロジスクエア）」を中心に、37物件、延べ面積約138万平方メートル （約42万坪）の開発実績を有し、8物件、延べ面積約37万平方メートル （約11万坪）の開発を現在進めております。また、物流不動産特化の管理会社としては国内トップクラスの管理規模となり、物流不動産を中心に約1,500物件、約685万平方メートル （約207万坪）※1の不動産の管理運営（マスターリース・プロパティマネジメント）を行っております。

※1 2026年1月末時点

会社名：株式会社シーアールイー

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

代表：代表取締役会長CEO 山下修平 代表取締役社長COO 亀山忠秀

設立：2009年12月22日

事業内容：物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言

資本金：5,391百万円 (2025年7月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.cre-jpn.com/